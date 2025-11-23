Marile capitale europene au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Aseară a fost rândul Madridului să aprindă luminiţele de Crăciun, eveniment care a atras zeci de mii de oameni. Şi Portugalia şi Austria s-au pus la start cu parade şi decoraţiuni impresionante.

13 brazi de Crăciun, milioane de globuri și instalații luminoase au fost aprinse aseară în Madrid. Aproape 10.000 de oameni s-au strâns în cele două pieţe emblematice pentru startul sărbătorilor de iarnă. În Puerta del Sol, bradul uriaș, de 37 de metri, a strălucit cu 3 mii de globuri și 245 de mii de luminițe.

În Piața Cibeles, o clădire istorică a devenit ecran pentru un show de lumini spectaculos, cu proiecții și poveşti de Crăciun.

"Aseară a fost rândul Madridului pentru a aprinde luminile de Craciun, cu scopul de a oferi ceva caldura sufletesca spaniolilor care in general nu prea iubesc iarna. ca sa va faceti o idee de diferenta, e suficient sa te uiti la televiziunile de aici din aceasta tara pentru a vedea reporteri ingroziti vorbind de 2-3 cm de zapada la inaltimi de 1600 m sau jurnale care vorbesc despre criza prin care trec spaniolii in vreme ce meteorologii vorbesc de frig de -2,3 grade Celsius", spune Ciprian Bălţoiu, corespondent Observator în Spania.

Întocmai pentru grija faţă de schimbările climatice, cele 13 milioane de beculeţe care vor lumina timp de 46 de nopţi în capitala spaniolă sunt LED.

"Acum că de ceva timp suntem preocupați de problema schimbărilor climatice, cred că este o modalitate bună de a contribui. Spectaculos! Este spectaculos. Grija faţă de mediu. Pentru schimbările climatice, ei bine, mi se pare fantastic. Adică e minunat că este LED", spun oamenii.

Și Lisabona a dat startul oficial al sezonului festiv. În Praça do Comércio, una dintre cele mai mari din Europa, mii de oameni s-au adunat să vadă momentul în care bradul imens este aprins. Anul acesta, capitala Portugaliei strălucește cu peste o mie de instalații luminoase și peste 5.000 de decorațiuni.

În Austria, în schimb, startul sărbătorilor a fost marcat printr-un eveniment cu totul diferit, dar la fel de spectaculos: parada faimosului Krampus. În centrul oraşului Klagenfurt a fost festivalul dedicat creaturilor legendare ale iernii.

