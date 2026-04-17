Casa Albă verifică valul "misterios" de morți și dispariții ale unor cercetători. Nu sunt dovezi de legătură

Un val de decese şi dispariții ale unor oameni de știință americani, considerate "misterioase", a alimentat teorii ale conspirației în SUA. În jur de 8-10 persoane, inclusiv generali, astrofizicieni și cercetători nucleari, au murit sau au dispărut în ultumii trei ani. Pentru moment, nu există dovezi clare care să lege aceste cazuri între ele sau să indice o amenințare coordonată. Casa Albă nu a confirmat o anchetă oficială, dar a transmis că verifică. Oficialii avertizează că, cel mai probabil, este vorba despre o serie de evenimente fără legătură între ele, deși unele cazuri sunt încă în curs de investigare.

Casa Albă analizează afirmațiile potrivit cărora decesele sau disparițiile unui număr tot mai mare de oameni de știință americani din ultimii trei ani ar putea avea legătură între ele. Nu există dovezi care să sugereze că aceste cazuri sunt conectate, însă un val de teorii conspiraționiste a circulat online în acest sens.

În timpul unui briefing de la Casa Albă de miercuri, un reporter Fox News a întrebat-o pe Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump, despre zece oameni de știință care au dispărut sau au murit din 2024 încoace și care ar fi avut acces la materiale clasificate din domeniul nuclear sau aerospațial.

Leavitt a spus că administrația Trump intenționează să analizeze aceste informații."Nu am discutat cu agențiile relevante despre acest subiect. Cu siguranță o voi face și vă vom oferi un răspuns. Dacă este adevărat, este cu siguranță ceva ce această administrație ar considera că merită investigat", a declarat ea.

Și președintele Donald Trump a fost întrebat aseară. El a numit situația "destul de serioasă" și a spus că speră să fie o coincidență: "Vom afla în următoarea săptămână și jumătate". El a adăugat că unele dintre persoanele implicate erau "foarte importante" și că administrația va analiza cazul în perioada imediat următoare.

Potrivit The Times, care citeaza presa americana, Steven Garcia, un contractor guvernamental, în vârstă de 48 de ani, a dispărut în august anul trecut în New Mexico. Lucra la un centru federal care produce componente non-nucleare pentru sistemele de apărare ale SUA. Ultima dată a fost văzut plecând pe jos de acasă, având asupra lui o armă.

În februarie, William Neil McCasland, general în retragere al Forțelor Aeriene, a dispărut și el. A fost văzut ultima dată în apropierea locuinței sale din Albuquerque. McCasland, în vârstă de 68 de ani, și-a lăsat telefonul și ochelarii acasă. Însă bocancii săi de drumeție, portofelul și o armă a sa nu au fost găsite. Poliția încă nu poate spune unde a plecat bărbatul, de ce a plecat sau dacă a fost implicat și altcineva. Autoritățile spun că nu există dovezi de crimă, dar cazul este încă investigat. Potrivit Forțelor Aeriene, McCasland era responsabil de un program de 2,2 miliarde de dolari dedicat științei și tehnologiei.

Congresmanul republican Eric Burlison a scris pe rețelele sociale că disparițiile mai multor oameni de știință și militari implicați în cercetarea avansată sunt "profund îngrijorătoare" și a cerut implicarea FBI.

Pe social media s-a răspândit teoria că există o legătură între aceste cazuri și moartea din 2023 a cercetătorului NASA Michael David Hicks, în vârstă de 59 de ani. Cauza morții a fost o boală cardiovasculară, fiind considerată naturală, însă cazul rămâne deschis, potrivit poliţiei.

O altă cercetătoare care a lucrat timp de decenii în industria aerospațială și de apărare, Monica Reza, în vârstă de 60 de ani, a dispărut în iunie 2025 în timpul unei drumeții în Los Angeles.

Printre alți oameni de știință dispăruți se numără Jason Thomas, biolog la Novartis, precum și Anthony Chavez și Melissa Casias, angajați ai laboratorului Los Alamos.

Circulă speculații și privind decesele lui Frank Maiwald, cercetător NASA în vârstă de 61 de ani, Nuno Loureiro, profesor portughez de științe nucleare la MIT, în vârstă de 47 de ani, și Carl Grillmair, astrofizician canadian în vârstă de 67 de ani.

În februarie, Freddy Snyder, un bărbat în vârstă de 29 de ani, a fost pus sub acuzare pentru uciderea lui Grillmair. Nu este clar dacă cei doi aveau vreo legătură. Claudio Manuel Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, care s-a sinucis în decembrie anul trecut după ce ar fi ucis doi studenți ai Universității Brown, este suspectat că l-ar fi ucis și pe Loureiro.

