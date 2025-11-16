Bosnia - România 3-1, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Drăguș a fost eliminat

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima şi au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar catastrofal în a doua, primind trei goluri, dintre care două în inferioritate numerică.

Meciul s-a desfăşurat într-o atmosferă ostilă, în care suporterii echipei gazdă au fluierat imnul României şi au scandat în mai multe rânduri ''ţiganii, ţiganii'' la adresa românilor, în timp ce jucătorii bosniaci au comis numeroase durităţi, unele fiind tratate cu indulgenţă de arbitru.

Bosnia - România 3-1, desfășurarea meciului

România a început bine meciul, cu un presing avansat, iar în min. 14, Man l-a lansat bine pe Mihăilă, care a rămas singur cu portarul, dar Vasilj a deviat în corner. Trei minute mai târziu (17), Mihăilă a făcut o cursă pe partea stângă, a centrat perfect în careu, iar Bîrligea a trimis mingea peste portar cu o scăriţă.

Gazdele au avut prima oportunitate prin Bazdar (20), care a trimis cu capul peste poartă de la 7 metri.

Man a şutat bine de la 20 de metri (31), dar Vasilj a respins.

În min. 35, la o degajare greşită a lui Ghiţă, Memic a şutat periculos, dar mingea a trecut puţin pe lângă poartă.

Man a irosit două ocazii mari de desprindere (40, 43), iar finalul primei reprize a aparţinut bosniacilor. Tahirovic a şuat de la 22 de metri, dar Ionuţ Radu a reţinut, după care acelaşi Tahirovic (45+2) a tras din lovitură liberă de la 23 de metri, iar mingea a izbit transversala.

Selecţionerul Barbarez a mutat la pauză şi schimbările au dat roade imediat, Dzeko (49) marcând din faţa porţii, după ce a câştigat duelul aerian cu Racoviţan (1-1).

Gazdele au pus presiune pe careul nostru, dar fără a crea pericol iminent. În min. 62, Mihăilă a reluat la colţul scurt, însă a fost blocat de Katic.

România a primit o nouă lovitură în min. 67, când Drăguş, intrat două minute mai devreme, a fost eliminat după o intrare cu piciorul sus la Katic.

Careul României a fost asediat de bosniaci, care au trecut în avantaj prin golul superb marcat de Bajraktarevic (79), colegul lui Man la PSV Eindhoven, cu un şut la vinclu de la 22 de metri.

Tabakovic a închis tabela (90+4), după ce trimisese în transversală, la centrarea lui Alajbegovic.

România a încheiat meciul în atac, Vasilj respingând şutul lui Răzvan Marin (90+6), din lovitură liberă de la 25 de metri, însă meciul era tranşat.

România, care va juca marţi cu San Marino la Ploieşti, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria şi Bosnia-Herţegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, graţie câştigării grupei din Liga Naţiunilor.

Bosnia-Herţegovina - România 3-1 (0-1)

Au marcat: Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79), Haris Tabakovic (90+4), respectiv Daniel Bîrligea (17).

Zenica, Stadion Bilino Polje

Preliminariile Cupei Mondiale 2026 - Grupa H

Au evoluat echipele:

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 23. Arjan Malic (21. Kerim Alajbegovic, 46), 18. Nikola Katic, 17. Dzenis Burnic (13. Ivan Basic, 70), 4. Tarik Muharemovic - 9. Samed Bazdar (10. Haris Tabakovic, 46), 6. Benjamin Tahirovic (16. Amir Hadziahmetovic, 83), 15. Amar Memic - 20. Esmir Bajraktarevic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 8. Armin Gigovic, 90), 7. Amar Dedic. Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Osman Hadzikic, 22. Martin Zlomislic - 3. Dennis Hadzikadunic, 5. Sead Kolasinac, 19. Dario Saric.

România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Bogdan Racoviţan, 5. Virgil Ghiţă, 8. Alexandru Chipciu - 10. Ianis Hagi (căpitan; 18. Răzvan Marin, 75), 6. Marius Marin, 22. Vlad Dragomir (17. David Miculescu, 75) - 20. Dennis Man (19. Florin Tănase, 90+3), 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Drăguş, 65), 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Marian Aioani - 4. Adrian Rus, 11. Nicuşor Bancu, 14. Vladimir Screciu, 15. Lisav Naif Eissat, 21. Claudiu Petrila, 23. Deian Sorescu.

Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenţi: Stuart Burt, James Mainwaring; al patrulea oficial: Chris Kavanagh (toţi din Anglia)

Arbitru video: Michael Salisbury; arbitru asistent video: Peter Bankes (ambii din Anglia)

Observator UEFA pentru arbitri: Drago Kos (Slovenia); Delegat UEFA: Lukasz Sojski (Polonia)

Cartonaşe galbene: Katic (6), Dedic (36), Muharemovic (44), Racoviţan (45+2), Burnic (64), Dzeko (75), Man (90+2).

Cartonaş roşu: Drăguş (67).

