Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Volodimir Zelenski, împreună cu şapte lideri europeni, s-au întâlnit aseară cu Donald Trump la Casa Albă. Preşedintele american a anunţat triumfător că a fost făcut încă un pas spre o pace durabilă în Ucraina. Totuşi, analiştii spun că până acum concluziile nu sunt prea clare.
Donald Trump şi Volodimir Zelenski s-au văzut din nou la Casa Albă, la câteva luni de la întâlnirea care a intins nervii americanilor, ai europenilor şi pe ai ucrainenilor la maximum. De această dată, discuţiile au fost mult mai prietenoase, liderii au zâmbit, dar au fost şi serioşi atunci când a fost nevoie. Aceştia au discutat pe seama planului de încetare a războiului din estul Ucrainei.
Donald Trump i-a propus lui Volodimir Zelenski un plan "teritorii contra pace", în timp ce preşedintele ucrainean nu a dat un răspuns categoric în faţa camerelor, dar a lăsat de înţeles că va negocia cu Putin.
Trump, către Zelenski: "Îmi place sacoul tău"
La începutul anului, Volodimir Zelenski a mers la Casa Albă pentru o discuţie cu administraţia americană. El nu a stat prea mult, părăsind de urgenţă Washingtonul după o serie de contre cu Donald Trump şi JD Vance chiar în faţa reporterilor. Atunci, una dintre criticile aduse de vicepreşedintele Vance lui Zelenski a fost că acesta nu s-a îmbrăcat adecvat.
Acum, Zelenski a ţinut cont de cele întâmplate şi a mers îmbrăcat în sacou, fapt care l-a impresionat pe Donald Trump.
"Îmi place", i-a spus Trump lui Zelenski atunci când preşedintele Ucrainei a coborât din maşină.
Cât costă sacoul purtat de Zelenski
Volodimir Zelenski a purtat un sacou în stil blazer, o cămaşă cu guler şi pantaloni de culoare neagră. Potrivit presei americane, vestimentaţia a fost creată de Viktor Anisimov, un creator ucrainean, iar preţul nu este unul chiar piperat. Costul sacoului este de 585 de euro.
Acesta este făcut din bumbac (85%), fibre de urzică (8%) şi fibre de in (7%).
Zelenski l-a "taxat" pe jurnalistul care i-a criticat ținuta acum 6 luni
Brian Glenn, jurnalistul care în februarie l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru ținuta sa din Biroul Oval, a avut un schimb de glume cu președintele ucrainean.
"Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta", a spus Glenn.
În schimb, "văd că dumneavoastră purtaţi acelaşi costum ca ultima dată când ne-am întâlnit", a replicat Zelenski.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰