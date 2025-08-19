Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă

Volodimir Zelenski, împreună cu şapte lideri europeni, s-au întâlnit aseară cu Donald Trump la Casa Albă. Preşedintele american a anunţat triumfător că a fost făcut încă un pas spre o pace durabilă în Ucraina. Totuşi, analiştii spun că până acum concluziile nu sunt prea clare.

Donald Trump şi Volodimir Zelenski s-au văzut din nou la Casa Albă, la câteva luni de la întâlnirea care a intins nervii americanilor, ai europenilor şi pe ai ucrainenilor la maximum. De această dată, discuţiile au fost mult mai prietenoase, liderii au zâmbit, dar au fost şi serioşi atunci când a fost nevoie. Aceştia au discutat pe seama planului de încetare a războiului din estul Ucrainei.

Donald Trump i-a propus lui Volodimir Zelenski un plan "teritorii contra pace", în timp ce preşedintele ucrainean nu a dat un răspuns categoric în faţa camerelor, dar a lăsat de înţeles că va negocia cu Putin.

Trump, către Zelenski: "Îmi place sacoul tău"

La începutul anului, Volodimir Zelenski a mers la Casa Albă pentru o discuţie cu administraţia americană. El nu a stat prea mult, părăsind de urgenţă Washingtonul după o serie de contre cu Donald Trump şi JD Vance chiar în faţa reporterilor. Atunci, una dintre criticile aduse de vicepreşedintele Vance lui Zelenski a fost că acesta nu s-a îmbrăcat adecvat.

Acum, Zelenski a ţinut cont de cele întâmplate şi a mers îmbrăcat în sacou, fapt care l-a impresionat pe Donald Trump.

"Îmi place", i-a spus Trump lui Zelenski atunci când preşedintele Ucrainei a coborât din maşină.