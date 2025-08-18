Brian Glenn, jurnalist conservator care în februarie l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru ținuta sa din Biroul Oval, a avut luni un schimb de glume cu președintele ucrainean. De această dată, Zelenski a venit îmbrăcat cu sacou și cămașă neagră la a doua sa întâlnire bilaterală cu Donald Trump, relatează EFE. Replica președintelul față de jurnalist a stârnit râsete în Biroul Oval.

Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă - 18 august 2025 - Profimedia

"Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta", a spus Glenn, aducând în prim plan faptul că pe 28 februarie, în timpul ultimei întâlniri bilaterale de la Washington dintre Zelenski şi Trump, cei doi au avut un schimb de replici tensionat care s-a transformat într-o ceartă în faţa camerelor de filmat şi a dus la suspendarea întregii agende ulterioare.

Zelenski "l-a taxat" pe jurnalistul care l-a criticat în urmă cu 6 luni

În schimb, "văd că dumneavoastră purtaţi acelaşi costum ca ultima dată când ne-am întâlnit", a replicat Zelenski.

Cu acea ocazie, Trump şi echipa sa l-au criticat aspru pe preşedintele ucrainean, l-au întrerupt şi au acuzat Ucraina că este în mare parte responsabilă pentru războiul cu Rusia. Întâlnirea de luni dintre cei doi s-a desfăşurat într-o atmosferă amiabilă şi fără tensiunile întâlnirii anterioare.

