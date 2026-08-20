Româniile din afara României. Regiunile din UE unde sunt cele mai mari comunităţi de români

România este ţara cu cei mai mulţi emigranţi din Europa. Diaspora românească numără peste 4.6 milioane de persoane, arată datele Eurostat din 2024. Practic, un sfert de Românie este, de fapt, peste hotare. Situaţia economică şi cea socio-politică a împins oameni din toate categoriile sociale să caute un trai peste graniţe. Cele mai căutate ţări sunt Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania, cărora li se alătură Franţa şi Belgia.

Unii dintre ei locuiesc deja de decenii intregi în ţările adoptive şi au atras, alături de ei, alţi şi alţi români. Au creat astfel comunităţi numeroase, mai ales în anumite regiuni ale ţărilor sus-menţionate.

Italia

În Italia, la 1 ianuarie 2025, erau mai bine de un milion de rezidenţi cu cetăţenie română. Românii sunt cei mai numeroşi dintre străinii stabiliţi pe teritoriul Italiei, cu un procent de 19.6%.

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Regiunile cu cei mai mulţi români sunt:

Lazio - 190.625

Lombardia - 168.384

Piemonte - 126.865

Veneto - 124.523

Emilia-Romagna - 94.587

Lista este completată de Toscana, Sicilia, Campania, Puglia şi Calabria.

O observaţie importantă: vorbim doar de cetăţeni români, nu şi de oameni cu origini româneşti, deci numărul este chiar mai mare de atât.

Germania

În Germania vorbim de peste 900.000 de români care s-au stabilit acolo. Aproape 500.000 dintre ei sunt în Westfalia. În Bavaria sunt peste 211.000 şi în regiunea Berlinului sunt alţi 114.000 de români.

Românii din Germania lucrează în domenii diverse, de la construcţii şi amenajări, automotive, logistică, transporturi, agricultură, horeca, până la IT şi Sănătate.

Spania

În Spania, trăiesc cu 400.000 de români mai puţini decât în Italia, însă numărul lor rămâne, oricum, remarcabil. Vorbim de 609.270 de persoane în 2025, în uşoară scădere faţă de anul anterior. România are a treia cea mai numeroasă diasporă din Spania, după Maroc şi Columbia.

Cei mai mulţi români sunt concentraţi în regiunea Madrid, în regiunea Valencia, în Murcia, Castilla-La Mancha, Aragon şi Mallorca.

De menţionat că numărul românilor din provincia Castellon este foarte mare, raportat la dimensiunea acestei regiuni, cu cifre similare unor alte zone mai întinse şi mai bine urbanizate.

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