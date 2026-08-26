A plecat în UK la 19 ani, ca salahor. După 10 ani, Marian are propria afacere şi face bani cât pentru 2 vieţi

Marian a plecat din România în Marea Britanie în 2016, pe când avea doar 19 ani. Nu avea calificări și nici acte, iar primul loc de muncă pe care l-a găsit a fost pe un șantier, unde lucra ca salahor pentru zidari și era plătit cu aproximativ 50 de lire pe zi.

A fost începutul unei povești care, în mai puțin de un deceniu, l-a dus de la munca grea de pe șantier la propria companie de construcții și proiecte care vizează mii de locuințe din Anglia.

La început, Marian făcea muncile de bază pe șantier, dar a profitat de perioada petrecută alături de zidari pentru a învăța meserie. După ce și-a rezolvat situația cu actele și a obținut dreptul de rezidență, a devenit la rândul său zidar, dar s-a ambiţionat şi în 2021 a decis să o ia pe propriul drum și și-a înființat propria companie, specializată în lucrări de zidărie.

"Ne ocupăm doar de zidărie, nu ne băgăm la altceva. Am făcut treabă bună, am câștigat respectul și aprecierea celor care ne-au dat și ne dau în continuare lucrări", a povestit Marian pentru Gazeta UK.

Articolul continuă după reclamă

Cât câștigă un zidar care lucrează pentru compania lui Marian

Tânărul, stabilit în Kent, are acum mai mulți oameni care lucrează pentru el. Un zidar este plătit, în general, cu aproximativ 250 de lire pe zi, însă Marian spune că a găsit o metodă prin care muncitorii buni pot câștiga semnificativ mai mult.

"Cel mai bine merge treaba când ofer de muncă în preț. Dau 1.000 lire sterline fiecărui român și moldovean din Marea Britanie care zidește pentru mine 1.000 de cărămizi. Pentru un zidar, acesta este cel mai bun preț din toată Anglia", a explicat el.

Potrivit lui Marian, plata în funcție de producție îi motivează pe zidari să lucreze mai eficient, iar un muncitor experimentat poate ajunge la 1.000 de lire în aproximativ trei zile.

La 29 de ani, românul spune că se consideră împlinit și că munca din ultimii ani i-a permis să își construiască o viață stabilă în Marea Britanie. S-a căsătorit, are o familie și spune că a reușit să strângă suficient pentru a privi cu încredere spre viitor.

Acum, Marian vrea să construiască o fabrică de cărămizi, cu ajutorul căreia să poată aproviziona mai multe țări din Europa. În paralel, intenționează să cumpere terenuri, să construiască locuințe și apoi să le vândă.

"Vreau să ies la pensie liniștit și să las copiilor și nepoților ocupație pentru tot restul vieții lor. Până atunci însă, planul e să construiesc propria mea fabrică de cărămidă cu care să alimentez țările din toată Europa și să cumpăr mai multe terenuri, pe care să construiesc case și apoi să le vând", a mai spus el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările