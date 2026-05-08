Caz suspect de hantavirus în Spania. Pacienta, contact direct cu un pasager de pe nava de croazieră Hondius

Alertă sanitară în Spania, după ce o femeie din provincia Alicante a prezentat simptome compatibile cu infecţia cu hantavirus, un virus rar, dar periculos. Pacienta ar fi călătorit cu acelaşi avion ca un pasager care a murit recent după ce a contractat virusul în timpul unei croaziere. Autorităţile sanitare au plasat-o în izolare şi au început ancheta epidemiologică.

O femeie din provincia Alicante, situată în sud-estul Spaniei şi aparţinând regiunii Valencia, prezintă simptome compatibile cu o infecţie cu hantavirus, a declarat vineri reporterilor secretarul de stat pentru sănătate, Javier Padilla, informează Reuters.

Cazul suspect implică o femeie care a fost pasageră pe acelaşi zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg după ce a călătorit pe nava de croazieră MV Hondius şi a contractat virusul, a precizat Padilla.

Femeia a fost dusă la un spital din Alicante, unde rămâne în izolare, a adăugat el. Simptomele ei includ tuse şi "stare generală de rău".

Oficialul a declarat că femeia spaniolă stătea cu două rânduri în spatele pasagerului de pe nava de croazieră, dar contactul dintre ei "a fost scurt", deoarece pasagerul s-a aflat "la bord doar puţin timp” în timpul zborului.

Padilla a adăugat că autorităţile sanitare din regiunea Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.

