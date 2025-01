Ce a făcut un tânăr de 20 de ani din UK a doua zi după ce a câştigat 9 milioane de euro la loto: "A fost un pic cam sumbru"

James Clarkson este student şi lucrează deja ca inginer la o firmă de instalaţii de gaze. A aflat că a devenit milionar în euro pe 4 ianuarie, dar a doua zi s-a dus la şcoală şi la muncă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. "Am ieșit afară, în frig, ca să desfund canale blocate a doua zi după ce am aflat că am câștigat. A fost un pic cam sumbru, dar asta este realitatea. Nu mă las de serviciu, sunt prea tânăr", a declarat Clarkson, potrivit SkyNews.

Cum vrea să cheltuie banii

"Vreau să mă calific ca inginer termic și apoi mai văd eu ce fac. Trebuie să am un scop în viață, plus că tata nu m-ar lăsa să nu lucrez, oricum. El spune că există o mulțime de milionari care încă mai muncesc și că ai nevoie de un motiv ca să te trezești în fiecare zi", a mai precizat acesta.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul vrea să-şi ia o maşină, dar nu consideră asta o prioritate pentru că are deja o autoutilitară de la firma la care lucrează. Vrea, de asemenea, să-şi cumpere şi un abonament la meciurile echipei Manchester City al cărei mare fan este. Deocamdată, a plătit toate ratele pentru casa părinţilor lui, şi-a luat vreo două geci şi a luat o vacanţă de lux în Insulele Capului Verde pentru el şi iubita lui.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰