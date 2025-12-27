Un premiu de 25.000 de euro la loteria de Crăciun din Spania a fost cu ghinion pentru câştigător. Trei indivizi, pe care victima îi considera prieteni, l-au răpit și l-au torturat ca să-i fure banii. Bărbatul a apucat să-i trimită mesaj iubitei, iar femeia a chemat poliţia. Acum, cei trei agresori sunt în arest și riscă 6 ani de închisoare.

Un câștigător la loterie a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să-i fure câștigurile de 25.000 de euro.

După tragerea la sorți din 22 decembrie 2024, a rezultat că bărbatul, pe nume Carlos, câștigase un premiu de 25.000 de euro. Dar trei dintre prietenii lui, aflând despre norocul lui, au decis să-l jefuiască, relatează Mirror.

Trio-ul, format din Rudolf, Javier și Alberto, au condus mai întâi la casa unui alt prieten de-al lui Carlos – un bărbat pe nume Leopoldo – și l-au bătut până când a acceptat să-i îndrume către casa câștigătorului loteriei.

Banda a așteptat în fața casei lui Carlos în mașina lor până când Carlos a ieșit pe ușă cu un alt prieten, un bărbat pe nume Alejandro.

Criminalii i-au strâns pe amândoi înapoi în casă, legându-i pe amândoi, lovindu-l pe Carlos peste cap cu o tigaie grea de metal și amenințăndu-l cu un pistol până când acesta a fost de acord să predea detaliile contului bancar rapid.

Odată ce au avut informațiile dorite, cei trei tâlhari l-au forțat pe Alejandro să vireze banii în contul său, apoi l-au trimis să retragă numerarul.

Dar, între timp, Rudolf, Javier și Alberto îi ordonaseră lui Carlos să-i trimită un mesaj prietenei lui și să-i ordone să stea departe de casa lor. Îngrijorată, ea s-a dus imediat la casa lui Carlos pentru a afla de ce îi trimisese un mesaj atât de ciudat.

Când a sosit, răufăcătorii au amenințat-o și cu pistolul și au cerut să-i vadă actul de identitate pentru a-i afla adresa. Apoi i-au dat drumul, dar i-au spus că, dacă va suna la poliție, nu numai că o vor ucide, ci și întreaga ei familie.

Dar de îndată ce a ieșit din casă, iubita lui Carlos a anunțat imediat poliția care s-a grăbit la el acasă și i-a arestat pe cei trei răufăcători.

Nu numai că infractorii nu au reușit să colecteze banii, dar, potrivit ziarului spaniol El Español, aceștia riscă acum între trei și șase ani de închisoare pentru agresiune și tortură.

