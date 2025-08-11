Ce a pățit un aliat al lui Putin după ce i-a spus, în privat, să oprească războiul pentru că este o greșeală

Dmitri Kozak, un adjunct al lui Anton Vaino, șeful administrației lui Vladimir Putin și apropiat al acestuia, i-a propus liderului de la Kremlin să oprească războiul din Ucraina și să înceapă negocieri de pace, numind invazia o greșeală, dezvăluie The New York Times într-un articol despre creșterea influenței unui alt adjunct, Serghei Kirienko, care a preluat o parte din atribuțiile lui Kozak. Kozak este singurul oficial de rang înalt din cercul lui Putin care și-a exprimat deschis, dar nu public, opoziția față de război, reflectând nemulțumirea unei părți din elita rusă.

Dmitri Kozak, adjunct al șefului de cabinet al lui Vladimir Putin, care timp de ani de zile a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului rus și este cunoscut în Republica Moldova pentru un plan de federalizare menit să rezolve conflictul din Transnistria, i-a sugerat recent președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina și să înceapă negocierile de pace. Kozak, care a declarat în privat că invazia a fost o greșeală, și-a pierdut însă influența în favoarea unui alt aliat apropiat al lui Putin, Serghei Kirienko, mult mai fidel opiniilor liderului rus, dezvăluie The New York Times (NYT).

Timp de decenii, Vladimir Putin a apelat la Kozak pentru unele dintre cele mai delicate misiuni ale sale, explică NYT. Când a devenit prim-ministru în 1999, Putin l-a numit pe Kozak șef de cabinet. În 2007, după ce Rusia a câștigat licitația pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, Kozak a coordonat pregătirile. În 2014, după anexarea Crimeei, el a supravegheat integrarea peninsulei în Federația Rusă. În 2021, în timp ce Rusia își concentra trupele lângă Ucraina, Kozak le vorbea diplomaților americani despre slăbiciunile guvernului de la Kiev.

Astăzi, la 66 de ani, Kozak nu mai are atribuții importante, multe dintre acestea fiind transferate lui Serghei Kirienko, potrivit surselor apropiate Kremlinului și unui oficial american. Kozak l-a dezamăgit pe Putin afirmând deschis, dar în privat, că invadarea Ucrainei a fost o greșeală.

Kozak l-a îndemnat pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina

Înainte de începutul războiului, în februarie 2022, Kozak i-ar fi spus președintelui rus să evite invazia. Recent, el i-ar fi prezentat lui Putin o propunere pentru încetarea luptelor și începerea negocierilor de pace. Potrivit acelorași surse, Kozak ar fi îndemnat și la reforme interne, inclusiv mutarea puternicelor forțe de securitate ale Rusiei sub supravegherea guvernului și înființarea unui sistem judiciar independent".

Kozak l-a dezamăgit pe Putin, deoarece "a spus clar că consideră invazia Ucrainei o greșeală", iar astăzi multe dintre puterile sale au fost transferate către Serghei Kirienko, un alt adjunct din administrația Kremlinului.

Este puțin probabil ca aceste presiuni să-l influențeze pe Putin, înconjurat în mare parte de consilieri care îi întăresc poziția dură față de Ucraina. Totuși, poziția lui Kozak reflectă frustrarea unei părți din elitele de la Moscova față de lipsa de compromisuri a Kremlinului și față de puterea tot mai mare a serviciilor secrete, notează NYT.

Cine este Dmitri Kozak

Născut în Ucraina, fost militar în forțele speciale sovietice, Kozak a lucrat cu Putin în primăria din Sankt Petersburg în anii ’90. În decembrie 2021, cu puțin timp înaintea invaziei, s-a întâlnit cu oficiali americani într-o ultimă tentativă de a evita războiul. Public, repeta acuzații la adresa "regimului de la Kiev", dar în privat avertiza asupra consecințelor grave ale unei invazii pe scară largă.

Înainte de război, s-a opus acestuia în cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei. După invazie, Putin a respins un acord de pace negociat de Kozak cu Ucraina, potrivit Reuters și altor surse.

În ciuda faptului că și-a pierdut din influență, relatează The New York Times, citând surse din interiorul Kremlinului, Kozak a păstrat un oarecare acces la Putin. Faptul că Putin îl ține în continuare aproape pe Kozak arată loialitatea liderului rus față de consilierii săi vechi, au declarat sursele citate.

Serghei Kirienko, tehnocratul tăcut care pune în aplicare agenda nemiloasă a lui Putin

În acest context, Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale de la Kremlin, a devenit unul dintre cei mai influenți oameni din anturajul lui Vladimir Putin. Fost premier al Rusiei în 1998, pentru o perioadă scurtă de timp, la doar 35 de ani, Kirienko a fost ulterior șef al agenției nucleare Rosatom, unde a coordonat atât programele civile, cât și cele militare.

Din 2016, ocupă funcția de prim-adjunct al lui Anton Vaino și, în ultimii ani, a preluat tot mai multe atribuții, inclusiv gestionarea relațiilor cu Moldova și regiunile separatiste din Georgia.

Este considerat arhitectul principal al politicilor Kremlinului în teritoriile ucrainene ocupate, supervizând organizarea referendumurilor nerecunoscute internațional și integrarea acestor zone în Federația Rusă. Tehnocrat cu reputație de manager eficient, Kirienko a devenit un pilon central al administrației prezidențiale și unul dintre cei mai importanți strategi ai Moscovei în războiul din Ucraina.

Kirienko a declarat în trecut că este "soldatul lui Putin", subliniind loialitatea sa totală față de președintele rus și dedicarea completă obiectivelor Kremlinului.

