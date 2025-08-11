Televiziunea rusă: Trump și Putin vor semna în Alaska un plan de încheiere a războiului din Ucraina

Televiziunea de stat din Rusia a anunțat ieri seară că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pentru a semna un "plan de încheiere a operațiunii militare speciale" - denumirea folosită în Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei. Informația a fost anunțată duminică, în emisiunea "Vesti Nedeli", principalul program săptămânal de știri difuzat de postul de stat, de propagandă al Kremlinului, "Rossia 1"

Fotografie de arhivă realizată pe 16 iulie 2018, președintele american Donald Trump (stânga) și președintele rus Vladimir Putin își strâng mâna înaintea unei întâlniri la Helsinki - Profimedia

Reportajul difuzat duminică 10 august de televiziunea rusă a fost puternic favorabil întâlnirii, fiind intitulat inclusiv "Șanse pentru pace", relatează siteul ucrainean de știri Strana. Jurnaliștii ruși și invitații din platou au subliniat că "Europa nu are loc la negocieri" și că discuțiile se vor purta exclusiv între Moscova și Washington. "Aceasta este o întâlnire între Rusia și SUA, și alte voci nu vor fi prezente", s-a afirmat în cadrul emisiunii.

Televiziunea rusă anunță că Trump și Putin vor semna în Alaska planul de încheiere a războiului

Într-o formulare ironică, prezentatorul a comentat distanța dintre Anchorage (n.r. cel mai mare oraș din statul american Alaska) și Bruxelles: "Orice ai face, sunt șapte mii de kilometri. Noi, cu americanii, ne putem vedea unii pe alții cu binoclul." În reportaj au fost prezentate și "exemple de unitate și istorie comună" între cele două țări.

Un apropiat al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat pe rețelele de socializare că întâlnirea din Alaska "va aduce pacea". "Neoconservatorii și alți instigatori la război nu vor zâmbi pe 15 august 2025. Dialogul dintre Putin și Trump va aduce speranță, pace și securitate globală", a afirmat Kirill Dimitriev, emisarul rus pentru afaceri economice

Declarațiile vin pe fondul criticilor din Europa. Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Statelor Unite și Rusiei să nu decidă viitorul teritoriilor ucrainene fără Europa și Kiev la masa negocierilor.

Kremlinul a confirmat că Putin se va întâlni pe 15 august, în Alaska, cu Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică". Preşedintele SUA a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu liderul rus va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska.

Șeful NATO: Teritoriul Ucrainei va fi probabil un subiect la discuţiile din Alaska

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în weekend că viitoarele negocieri de pace privind războiul din Ucraina vor trebui, cel mai probabil, să abordeze problema teritoriilor ucrainene aflate în prezent sub control rusesc.

"Trebuie să recunoaștem că Rusia controlează o parte din teritoriul ucrainean", a afirmat Rutte, duminică, într-un interviu acordat postului american ABC News. El a precizat că, după o eventuală încetare a focului, discuțiile se vor concentra pe aspecte teritoriale și pe posibile garanții de securitate pentru Ucraina.

Oficialul NATO a subliniat totodată suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia de a-și decide singură viitorul geopolitic. Rutte a menționat că, în privința teritoriilor ocupate, trebuie făcută distincția între recunoașterea "de facto" și cea "de jure". Un acord ar putea accepta controlul "de facto" al Rusiei asupra unor zone, fără o recunoaștere juridică, similar cu poziția Occidentului față de ocupația sovietică a țărilor baltice între 1940 și 1991.

Mark Rutte a salutat eforturile lui Trump, afirmând că ''vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre a testa cât de serios este Putin în legătură cu încheierea acestui război teribil''.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la discuţiile din Alaska, iar liderul de la Kiev şi partenerii săi vest-europeni se tem că ar putea fi luate decizii fără participarea Ucrainei. Recent, Zelenski a indicat că va respinge orice eventual schimb de teritorii.

