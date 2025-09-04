Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire

Tragedie uriaşă în Lisabona, unde celebrul funicular "Gloria" a deraiat, iar 15 persoane, printre care şi turişti străini, au murit. Până acum, Ministerul român al Afacerilor Externe nu a anunţat că printre victime ar fi români. Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii cu puternic imapct emoţional. 

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:37

Tragedia a avut loc în jurul orei locale 18 şi 5 minute când celebrul funicular portughez "Gloria" a deraiat şi a lovit o clădire. Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa, iar autorităţile spun că printre victime se numără şi străini. Alţi 23 de oameni au fost transportaţi de urgenţă la spital, mulţi dintre ei, în stare gravă. "Am stat să ajutăm, dar când voiam să mergem să ajutăm, am văzut un alt funicular care cobora. Singurul lucru pe care puteam să-l facem era să ne întoarcem şi să fugim către bulevard", a declarat un localnic.

15 morţi şi 23 răniţi, după deraierea funicularului Gloria. Ce ar fi provocat tragedia din Lisabona

Pentru unii turişti soarta a avut un alt plan şi doar o minune a făcut să nu fie acolo.

Articolul continuă după reclamă

"Cineva mi-a sugerat să merg cu acest funicular, nu ştiu cum se numeşte, dar eram foarte obosită şi am mers acasă. Mai apoi, am început să aud sunetul sirenelor şi am realizat ce s-a întâmplat, această tragedie", mărturiseşte o turistă din Brazilia.

Cauza nu este cunoscută momentan însă presa din Portugalia a scris că totul ar fi avut loc din cauza unui cablu care asigura funcționarea mijlocului de transport. Mai mult, compania care operează funicularul a dat asigurări că a făcut mentenanţa anul trecut, dar, chiar şi aşa, angajaţii au raportat anterior probleme cu cablul de tensiune care cauza dificultăţi de frânare. "Probabil nu a fost o mentenanţă corespunzătoare pentru fluxul de trafic din aceşti ultimi ani, probabil a fost o supraîncărcare. Poate a fost un eşec în mentenanţă", a declarat un localnic.

Zi de doliu naţional în Portugalia

Guvernul portughez a declarat zi de doliu naţional, în timp ce Lisabona va fi îndoliată până duminică. Linia, inaugurată în anul 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto.

Funicularul Gloria este unul dintre cele mai renumite obiective turistice şi atracţii din capitală. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

lisabona funicular portugalia accident funicular gloria
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Ştiri externe » Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire