Tragedia a avut loc în jurul orei locale 18 şi 5 minute când celebrul funicular portughez "Gloria" a deraiat şi a lovit o clădire. Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa, iar autorităţile spun că printre victime se numără şi străini. Alţi 23 de oameni au fost transportaţi de urgenţă la spital, mulţi dintre ei, în stare gravă. "Am stat să ajutăm, dar când voiam să mergem să ajutăm, am văzut un alt funicular care cobora. Singurul lucru pe care puteam să-l facem era să ne întoarcem şi să fugim către bulevard", a declarat un localnic.

Pentru unii turişti soarta a avut un alt plan şi doar o minune a făcut să nu fie acolo.

"Cineva mi-a sugerat să merg cu acest funicular, nu ştiu cum se numeşte, dar eram foarte obosită şi am mers acasă. Mai apoi, am început să aud sunetul sirenelor şi am realizat ce s-a întâmplat, această tragedie", mărturiseşte o turistă din Brazilia.

Cauza nu este cunoscută momentan însă presa din Portugalia a scris că totul ar fi avut loc din cauza unui cablu care asigura funcționarea mijlocului de transport. Mai mult, compania care operează funicularul a dat asigurări că a făcut mentenanţa anul trecut, dar, chiar şi aşa, angajaţii au raportat anterior probleme cu cablul de tensiune care cauza dificultăţi de frânare. "Probabil nu a fost o mentenanţă corespunzătoare pentru fluxul de trafic din aceşti ultimi ani, probabil a fost o supraîncărcare. Poate a fost un eşec în mentenanţă", a declarat un localnic.

Zi de doliu naţional în Portugalia

Guvernul portughez a declarat zi de doliu naţional, în timp ce Lisabona va fi îndoliată până duminică. Linia, inaugurată în anul 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto.

Funicularul Gloria este unul dintre cele mai renumite obiective turistice şi atracţii din capitală.

