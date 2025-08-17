Ce conține scrisoarea pe care Melania Trump i-a trimis-o lui Putin. Liderul rus a citit-o imediat
Soţia preşedintelui american, Melania Trump, i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare despre copiii ucraineni duşi în Rusia. Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea la summitul din Alaska, iar liderul rus a citit-o imediat, scrie Fox News.
Prima Doamnă Melania Trump i-a trimis o "scrisoare de pace" președintelui rus Vladimir Putin, în care i-a spus că "a venit timpul să protejeze copiii și generațiile viitoare din întreaga lume". Scrisoarea, obținută în exclusivitate de Fox News, a fost înmânată personal de Donald Trump lui Putin, înaintea summitului lor din Alaska. Imediat după ce a primit scrisoarea, Putin a citit-o în fața delegațiilor americane și ruse.
Scrisoarea începe astfel: "Dragă domnule președinte Putin, fiecare copil poartă în inimă aceleași visuri liniștite, fie că s-a născut într-un sat simplu sau într-un oraș mare. Ei visează la iubire și siguranță."
"Este timpul"
Melania Trump a scris că "datoria părinților este să păstreze speranța copiilor, iar responsabilitatea liderilor este să asigure viitorul tuturor copiilor, dincolo de granițe, guverne și ideologii." Ea l-a îndemnat pe Putin să protejeze inocența copiilor, spunând că astfel "nu va servi doar Rusiei, ci întregii omeniri". Scrisoarea se încheie cu mesajul: "Este timpul."
Summitul din Anchorage, Alaska, a fost prima întâlnire la nivel înalt SUA - Rusia de la cel din iunie 2021 din timpul mandatului lui Joe Biden, și prima întrevedere directă dintre Trump și Putin după șase ani. Cei doi au discutat în ultimele luni la telefon despre încheierea războiului din Ucraina.
Zelenski, așteptat la Casa Albă
După întâlnire, Donald Trump a spus că discuțiile au fost "extrem de productive", dar că nu s-a ajuns încă la un acord final. "Am făcut progrese, am căzut de acord pe multe puncte, dar încă mai sunt câteva aspecte asupra cărora trebuie să lucrăm."
Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump. Liderul de la Kiev a spus că susține propunerea lui Trump pentru o întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina.
