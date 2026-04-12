Ce declara Peter Magyar despre România. Liderul opoziției ungare l-a învins pe Victor Orban

Liderul opoziției ungare Péter Magyar și proaspat câștigător al alegerilor din Ungaria a avut, dealungul timpului, mai multe declarații publice despre România, cele mai multe legate de alegerile prezidențiale române, de comunitatea maghiară din Transilvania și de relația româno-maghiară.

de Redactia Observator

la 12.04.2026 , 23:41
Una dintre primele poziționări explicite a venit în 10 mai 2025, când Magyar a susținut că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din afara granițelor prin mesajul favorabil transmis lui George Simion. Potrivit Telex, citat de Mediafax, politicianul ungar a descris susținerea pentru Simion a premierului maghiar Viktor Orban drept o lovitură dată intereselor comunității maghiare din România.

După turul decisiv al alegerilor prezidențiale din România, Magyar a revenit asupra temei și a afirmat că înfrângerea lui George Simion este și un eșec politic pentru Orbán. Telex consemna că liderul TISZA a prezentat rezultatul drept dovada că sprijinul acordat de premierul ungar candidatului român a fost o greșeală și o nouă trădare a maghiarilor din Transilvania.

Marșul din 2025 de la Oradea

Magyar a organziat la finalul lui mai 2025 un mars pe care l-a încheiat traversând granița în România, într-un demers de apropiere de maghiarii etnici din țară. Ajuns la Oradea, el a transmis că atât românii, cât și maghiarii au respins „instigarea la ură și dezbinarea”. În același mesaj, Magyar le-a cerut românilor să nu privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând și pentru menținerea României pe direcția europeană.

Tema relației cu politica din România a reapărut și în iulie 2025. Pe site-ul oficial al partidului TISZA, Magyar a anunțat că formațiunea sa nu va vota „în nicio circumstanță” alături de AUR. În același text, el susținea că politica fricii și a urii este folosită „în România împotriva maghiarilor”, formulare prin care a legat din nou scena politică românească de tema protecției minorității maghiare.

În august 2025, aflat din nou în Transilvania, Magyar a abordat problemele comunităților locale. Telex și Transtelex consemnau la vremea respectivă că, la evenimente din Târgu Mureș și Nagyadorján, el a vorbit despre nevoia unei relații mai transparente cu maghiarii din România, a promis continuarea sprijinului pentru comunitățile de peste graniță, dar cu reguli mai clare, și a spus că „în Transilvania omul nu e niciodată oaspete”. Tot atunci, el a criticat modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni și a transmis un mesaj de deschidere către UDMR.

Criza de la Praid

În aceeași deplasare, după vizita la Praid, Magyar a criticat și reacția autorităților române la criza provocată de dezastrul de la salină. Acesta a spus că guvernul român nu a oferit, până atunci, un ajutor efectiv suficient pentru cei afectați și a îndemnat publicul să susțină zona prin turism și consum local. Transtelex mai notează că liderul ungar a vorbit și despre o posibilă cooperare viitoare cu guvernul român pentru relansarea turismului în regiune.

