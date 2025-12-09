Apar detalii dramatice despre ultimele clipe ale celor doi români morţi în Tenerife, după ce un val uriaş i-a tras în ocean dintr-o piscină naturală. Autorităţile spaniole spun că în zonă era arborat steagul roșu de alertă, iar accesul spre bazinul alimentat de apa oceanului era restricţionat cu bariere. Turiştii au ignorat însă pericolul. Patru dintre ei nu au mai putut fi salvaţi iar unul este încă dat dispărut.

Momente dramatice au fost filmate în Insulele Canare. Pompierii reuşesc să scoată din ocean, pe unul dintre turişti. Ar fi chiar o româncă, potrivit autorităţilor spaniole. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au reuşit.

"Este o zonă foarte dificilă, deoarece curenţii sunt foarte puternici aici", spune Federico Linares, pompier.

Patru oameni au fost traşi de valuri din piscina naturală în largul oceanului. Doi români şi doi slovaci. Presa scrie că încă o persoană este dată dispărută.

Cei doi români care au murit sunt o femeie de 42 de ani şi un bărbat de 38 de ani, ambii angajați au unui cunoscut ONG din România. Deja familiile celor doi români au ajuns la fața locului și sunt sprijiniți de autoritățile spaniole pentru formalități. Victimele din Slovacia sunt mama și fiu, și ei aflați în Tenerife tot în vacanță.

Tragedia a avut loc în zona stâncilor Los Gigantes din Tenerife

Un loc pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Martorii povestesc că în jur de 20 de oameni făceau baie în piscina naturală Isla Cangrejo atunci când un val uriaş i-a tras în larg şi i-a lovit de stânci.

"Valurile au început să fie din ce în ce mai mari. Nu am apucat să văd mai multe, am simţit că trebuie neapărat să plec de acolo cât mai rapid, pentru că era vorba de supravieţuire", povesteşte un turist.

Cu o seară înainte de tragedie, autorităţile spaniole au emis o alertă de valuri de peste doi metri şi au închis accesul în zonă cu o barieră. Turiştii nu au ţinut cont de avertismente.

"Adevărul este că barierele nu sunt respectate. Mai mult, sunt multe reguli bătute-n cui care sunt încălcate de fiecare dată. Schimbăm barierele constant. Nu ştiu, cred că de vreo 4 ori pe an. De când am primit alerta pentru evenimente costiere, această barieră a fost instalată de serviciile municipale şi au mai fost şi avertismente date de poliţia locală", spune Emilio Navarro Castanedo, primarul din Santiago del Teide.

"În spatele fotografiilor foarte frumoase cu valurile care se sparg, se poate ascunde sfârşitul. Un sfârşit pe care mereu cerem să-l evitaţi cât de mult e posibil", spune Federico Linares, pompier.

Valurile uriaşe continuă să facă victime

Un italian de 27 de ani a fost găsit fără viaţă de scafandri în largul insulei Lanzarote, iar doi pescari din Tenerife erau la un pas să-şi piardă viaţa, după ce barca lor a fost lovită de un val gigant. Poliţiştii spun că nu reuşesc să le facă faţă turiştilor ce încalcă regulile.

"Ei (n.r. - poliţiştii) pot da amenzi, dar turiştii se revoltă, nu vor să le plătească. E nevoie de bun simț", spune Victoria Palma, poliţistă.

"Avem din ce în ce mai multe salvări, din ce în ce mai mulţi turişti şi mai mulţi localnici, dar nu sunt resurse, nu se fac angajări, nu se mai fac antrenamente, nu se mai fac cursuri", spune Eduardo Blasco, scafandru.

La începutul lunii trecute, în acelaşi loc alti 3 oameni au murit şi 15 au fost răniţi după ce au fost traşi în larg de curenţii puternici. Autorităţile locale le cer turiştilor să respecte regulile după ce 65 de oameni si-au pierdut viaţa numai anul acesta în pisicinele naturale din Canare.

