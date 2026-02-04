Rusia anunţă că "operaţiunea militară specială" în Ucraina va continua

Kremlinul anunţă că "operaţiunea militară specială" în Ucraina "va continua" atât timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în prima zi a celei de a doua runde de negcieri directe la Abu Dhabi

Kremlinul dă asigurări miercuri că îşi "va continua" ofensiva în Ucraina, atît timp cât Kievul nu-i acceptă condiţiile, în timp ce oficiali ruşi, ucraineni şi americani participau la o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează AFP, conform news.ro.

"Atât timp cât regimul de la Kiev nu va lua decizia adecvată, operaţiunea militară specială va continua", a declarat presei un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Kremlinul a anunţat că una dintre condiţiile "foarte importante" este ca forţele ucrainene să se retragă din zone pe care le controlează în Dinbas, în estul Ucrainei.

O nouă rundă de negocieri directe între ucraineni, ruşi şi americani a început miercuri la Abu Dhabi, în vederea căutării unei ieşiri din Războiul din Ucraina, a anunţat miercuri negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

"Acţionăm în cadrul directivelor preşedintelui (ucerainean Volodimir) Zelenski pentru a ajunge la o pace dreaptă şi durabilă", a anunţat pe Telegram Umerov.

Negocieri "au început în formal trilateral" şi vor fi urmate de discuţii tematice de grup, a precizat el.

Delegaţia ucraineană a sosit la Abu Dhabi la negovieri cu ruşii şi americanii în vederea oprorii celor patru ani de război, a declarat AFP o purtătoare de cânt ucraineană.

"Da", au sosit la Abu Dhabi, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a şefului delegaţiei ucrainene Rustem Umerov, Diana Davtian.

Această nouă rundă de negocieri se desfăşoară miercuri şi joi.

Negociatorii ucraineni, ruşi şi americani încearcă s facă progrese în aceste negocieri dificile, la o zi după noi atacuri ruseşti masive vizând instalaţii enegetice ucrainene.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că vrea ca omologul său rus Vladimir Putin "să pună capăt războiului", în urma acestor atacuri, care au vizat Kievul după câteva zile de răgaz obţinut de către locatarul Casei Albe.

Acest atac rus - cu sute de drone şi cu rachete - a provocat noi întreruperi ale căldurii şi luminii la Kiev şi în mai multe oraşe ucrainene, în timp ce temperaturile noctune atingeau -20°C.

Ruşii, ucrainenii şi americanii s-au întâlnit în Emiratele Arabe Unite la sfârşitul lui ianuarie pentru a discuta despre planul propus de către Statele Unite în vederea opririi Războiului din Ucraina.

