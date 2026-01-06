Ce oferă România Ucrainei la negocierile Coaliţiei, la Paris. Surse: Baze militare, dar fără trupe la Kiev

Liderii europeni din "Coalition of the Willing" s-au strâns astăzi, de la ora 16:00, la Paris, la un summit axat pe garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina, unde urmează să fie discutat un cadru prin care statele occidentale se vor angaja să apere sau să sprijine Ucraina în cazul unor noi agresiuni. România nu va trimite trupe în Ucraina, dar își asumă un rol activ în sprijinul efortului aliat, prin staționarea trupelor aliate în bazele noastre militare, prin programe de instruire pentru militarii ucraineni și prin punerea la dispoziție a infrastructurii strategice, au declarat surse politice pentru Observator.

Ucraina negociază în prezent cu aproximativ 30 de țări din aşa-numita "Coalition of the Willing", care și-au exprimat disponibilitatea de a trimite forțe în Ucraina sau de a oferi sprijin militar și informațional după un eventual armistițiu.

Ce oferă România Ucrainei

România nu este dispusă să trimită trupe în Ucraina, dar se oferă să găzduiască în bazele noastre militare trupele aliate care se rotesc, au declarat surse politice pentru Observator. Totodată, Bucureștiul oferă programe de training și pregătire pentru militarii ucraineni, precum și sprijin prin infrastructura strategică, cum este baza de la Câmpia Turzii, transformată într-un hub regional pentru tranzitul și distribuția armamentului către Ucraina.

Pe lângă componenta militară, România se oferă să contribuie semnificativ pe partea de lanțuri logistice și securitate regională, în paralel cu operațiuni de deminare și protejare a rutelor comerciale din Marea Neagră, au mai declarat sursele citate. În plus, țara noastră propune să joace un rol-cheie în culegerea de informații și sprijin în domeniul intelligence.

Summitul coaliției celor dispuși să ajute Ucraina are ca temă centrală garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Întâlnirea de la Paris a început la ora 16:00, ora României, iar după ora 19:00 președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Friedrich Merz, vor avea o conferință de presă comună. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și-a anulat participarea la summit în contextul intervenției americane în Venezuela și al înlăturării fostului președinte Nicolas Maduro. Vor fi prezenți, în schimb, reprezentanții administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Tonul lui Zelenski s-a schimbat de la optimist la precaut

Deși negocierile pentru pace în Ucraina continuă de aproape un an, cu pauze și zeci de runde, președintele Volodimir Zelenski a păstrat până recent o atitudine pozitivă. În decembrie spunea că discuțiile sunt "finalizate în proporție de 90%", însă, în ultimele zile, a făcut unele dintre cele mai sceptice declarații din ultimele luni. "Ucraina poartă negocieri și în același timp se pregătește pentru continuarea războiului", a spus el.

"Nu vreau și nu voi mai aștepta încă șase luni sperând că poate va funcționa ceva. Există două căi: prioritatea este încheierea războiului, dar trebuie să fim pregătiți și pentru pași negativi din partea Rusiei, pentru refuzul rușilor de a opri războiul", le-a declarat Zelenski, în weekend, jurnaliștilor la Kiev. Deocamdată, Ucraina, Statele Unite și Europa continuă să discute între ele.

De ce acest nou scepticism?

Ucraina și Statele Unite nu au ajuns încă la un acord privind chestiunile teritoriale și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflate sub ocupație rusă. Deși Kievul și Washingtonul au schițat un cadru preliminar pentru garanții de securitate, întrebările esențiale rămân nerezolvate, iar progresul este lent. În plus, Rusia a respins categoric unele propuneri ucrainene. "Înțeleg că suntem foarte aproape de rezultate, dar în orice moment Rusia poate bloca totul", a spus Zelenski.

În weekend, Zelenski a numit în funcții-cheie oameni din zona de securitate și apărare, precum generalul Kirilo Budanov, fostul șef al serviciului de informații militare, devenit acum șeful său de cabinet. În același timp, Serhii Kyslytsia, diplomat cu experiență, a fost numit adjunct al șefului său de cabinet. Schimbările arată că Zelenski menține două direcții principale: se pregătește de continuarea discuțiilor, dar și de cazul unui posibil eșec al negocierilor, ceea ce ar însemna un război prelungit.

Ce urmează privind garanțiile de securitate

Un proiect de plan de pace, descris de Zelenski în decembrie, prevede că SUA, NATO, statele europene și alți aliați ar urma să ofere Ucrainei garanții similare cu articolul 5 al NATO, angajamentul de apărare colectivă. Zelenski a recunoscut că nu toate țările din coaliție vor accepta trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina.

Însă, pentru ca Ucraina să fie de acord cu depunerea armelor, a spus el, ar fi "obligatoriu" ca Franța și Marea Britanie, liderii coaliției, să trimită trupe. El speră ca structura unei forțe de securitate să fie stabilită până la finalul lunii ianuarie, când urmărește să organizeze o întâlnire la Washington, cu participarea liderilor europeni.

Totuși, discuția s-ar putea fi inutilă. Este puțin probabil ca Rusia să accepte un acord care include asemenea prevederi privind forța de menținere a păcii. În plus Moscova s-a declarat categoric împotriva oricărei prezențe NATO în Ucraina.

Care sunt celelalte puncte spinoase

Un alt aspect nerezolvat este trasarea unei noi linii de graniță în estul Ucrainei. Rusia cere retragerea Kievului din restul de 20% din regiunea Donețk, controlată încă de ucraineni. Conform unui plan anterior negociat între SUA și Rusia, această zonă ar urma să devină o zonă demilitarizată sub control rusesc. Zelenski a propus un compromis prin care Rusia ar trebui să se retragă la o distanță similară față de actuala linie a frontului. Însă trupele ruse avansează în zonă. Luna trecută au capturat orașul Siversk, slăbind poziția Ucrainei în negocieri.

Ce opțiuni are Ucraina dacă negocierile eșuează

Zelenski a spus că Statele Unite ar putea forţa încheierea unu acord prin întărirea sprijinului militar pentru Ucaina și sancțiuni suplimentare pentru Rusia, dacă aceasta continuă să tergiverseze. Totuși, el a afirmat că Ucraina nu are altă opțiune în afară de negocierile conduse de SUA. O eventuală tentativă europeană de a prelua medierea ar prelungi procesul.

"S-au făcut deja eforturi considerabile, iar noi trebuie să respectăm munca oamenilor și timpul, pentru că în fiecare minut, oameni din Ucraina suferă. De aceea cred că nu există alternativă", a spus Zelenski.

