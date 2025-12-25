Antena Meniu Search
Zelenski propune Rusiei o zonă demilitarizată în estul Donețkului, cu retragere reciprocă de trupe

Președintele Ucrainei și-a exprimat disponibilitatea de a retrage trupele din estul regiunii Donețk, cu scopul de a institui o zonă demilitarizată. Totodată, serviciile secrete ucrainene și-au asumat responsabilitatea pentru atacul desfășurat în capitala Rusiei, soldat cu moartea a doi polițiști, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 10:14
Volodimir Zelenski se arată deschis față de posibilitatea creării unei zone demilitarizate în estul Ucrainei, ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.

Potrivit Financial Times și New York Times, liderul de la Kiev este gata să își retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk aflate sub controlul Ucrainei. Aceste teritorii ar urma să fie transformate într-o zonă demilitarizată.

Propunerea lui Zelenski este însă condiționată. El cere ca trupele ruse să se retragă dintr-o zonă de aceeași dimensiune din Donețk.

Articolul continuă după reclamă

Serviciile secrete ucrainene se află în spatele exploziei unei mașini în Moscova care a ucis trei persoane, inclusiv doi polițiști. Informația a fost raportată de Associated Press, care citează un oficial al serviciilor secrete militare din Kiev, cunoscut sub numele de GUR.

Oficialul ucrainean a declarat că atacul a fost efectuat ca parte a unei operațiuni a agenției.

Polițiștii au murit în explozie în timp ce opreau un suspect în sudul Moscovei. Suspectul a decedat împreună cu cei doi agenți.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce o mașină-capcană a ucis un general de rang înalt nu departe de același loc.

Separat, Rusia a atacat cu drone în orașul ucrainean Sumî. Atacul s-a soldat cu doi răniți, potrivit autorităților locale.

