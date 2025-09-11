Ce sunt dronele Gerbera trimise de ruși în Polonia și ce a urmărit de fapt armata rusă prin incursiune

Oficialii armatei poloneze spun că cel puțin o parte dintre dronele folosite de Rusia pe 10 septembrie în incursiunea din Polonia erau de tip Gerbera, un model ieftin, dar eficient, folosit de armata rusă pentru diversiune sau recunoaștere.

Expertul militar american Rob Lee a explicat într-un mesaj postat pe platforma X că dronele Gerbera pot fi utilizate în misiuni diferite, în funcție de încărcătura pe care o transportă.

Ce au urmărit de fapt ruşii prin incursiunea cu drone din Polonia

Lee atrage atenția că este esențial de stabilit dacă aparatele implicate în incursiunea din Polonia aveau focoase sau echipamente de recunoaștere, adică spionaj, pentru a înțelege scopul operațiunii. Potrivit acestuia, Rusia folosește frecvent drone Gerbera pentru a identifica și transmite informații despre apărarea antiaeriană a Ucrainei în timpul atacurilor cu drone Shahed. Totodată, mai spune el, Moscova ar fi putut folosi această incursiune pentru a evalua capacitățile de apărare ale NATO sau pentru a supraveghea infrastructura și alte posibile ținte.

Potrivit unor oficiali polonezi citați de Financial Times, există suspiciuni că roiul de drone Gerbera care a intrat în spațiul aerian al Poloniei a fost folosit intenționat ca momeală, pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană din jurul orașului Liov. Aceștia cred că dronele Gerbera au fost trimise prin Polonia pentru a distrage atenția, în timp ce un al doilea val, format din drone Shahed echipate cu focoase puternice, se îndrepta spre mai multe orașe din vestul Ucrainei.

Ce se știe despre dronele Gerbera

Potrivit Reuters, Gerbera este o dronă ieftină, cu rază lungă de acțiune. Serviciile secrete ucrainene spun că este construită din materiale precum placaj și spumă și asamblată la uriașa fabrică de drone Yelabuga din Tatarstan.

Are o anvergură a aripilor de 2,5 m, greutatea maximă de 18 kg, viteză maximă de 160 km/h și o autonomie de 600 km. Are un motor mic în spate care pune în mișcare o elice din lemn. Practic, e un mecanism ieftin și rudimentar, dar suficient pentru ca drona să parcurgă distanțe mari.

Ucraina și analiști occidentali spun că Rusia folosește Gerbera ca metodă ieftină de a satura sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. Poate fi utilizată ca momeală, pentru a deruta apărarea antiaeriană și a distrage atenția de la dronele Shahed, mult mai costisitoare și dotate cu focoase puternice. Totuși, analiștii afirmă că, de la introducerea sa, au apărut și alte versiuni ale Gerbera, inclusiv cu focoase ușoare sau echipamente de recunoaștere, pentru colectare de date.

"Dronele Gerbera sunt de obicei folosite în combinație cu alte sisteme. De aceea este posibil ca incursiunea să fi implicat și alte tipuri de vehicule aeriene fără pilot, din care nu au fost încă găsite resturi", a explicat Fabian Hinz, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice

Conform serviciilor ucrainene, Gerbera este asamblată în Rusia din kituri furnizate de compania chineză Skywalker Technology. Beijingul susține că este neutru în război și neagă repetat că trimite ajutor militar Rusiei. Serviciile de informații ucrainene au acuzat, de asemenea, că au găsit în dronele Gerbera componente electronice provenite de la producători din SUA și Europa, în ciuda restricțiilor privind exportul de tehnologii cu dublă utilizare către Rusia.

