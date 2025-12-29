Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit astăzi 30 de ani, echivalentul vârstei de 140 - 150 de ani la noi, oamenii. Flossie trăieşte în Marea Britanie şi este la al patrulea stăpân acum. În ciuda vârstei înaintate, încă se deplasează uşor prin casă şi este în continuare jucăuşă. Ea deţine titlul de cea mai bătrână pisică din lume din noiembrie 2022.

Flossie deţine Recordul Mondial Guinness pentru cea mai bătrână pisică vie. Născută pe 29 decembrie 1995, a împlinit oficial 30 de ani în 2025.

Vârsta ei a fost verificată de Guinness World Records în noiembrie 2022, când s-a confirmat că Flossie avea 26 de ani și 316 zile.

Recunoașterea a plasat-o printre cele mai bătrâne pisici înregistrate vreodată, vârsta ei fiind echivalentă cu aproximativ 120 de ani umani la acea vreme.

Articolul continuă după reclamă

Flossie a fost salvată ca pisoi dintr-o colonie de animale sălbatice de lângă Spitalul St Helens din Merseyside, Anglia. De-a lungul anilor, a trăit cu mai mulți proprietari înainte de a fi luată în grija organizației caritabile britanice pentru animale, Cats Protection.

În 2022, Cats Protection a aranjat adopția ei cu Victoria Green, care locuiește în Orpington, Anglia.

Organizația caritabilă a colaborat cu medici veterinari pentru a verifica data nașterii lui Flossie, permițând Guinness World Records să-i certifice oficial vârsta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰