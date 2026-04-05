Zi istorică la Vatican. Papa Leon a susținut prima binecuvântare pascală "Urbi et Orbi" în fața a zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile lumii. "Cei care au arme să le depună" a fost mesajul transmis de Papă catolicilor și, mai ales, liderilor din toată lumea.

Piața Sfântul Petru s-a transformat într-o grădină a speranței. Peste 7 mii de lalele, narcise și trandafiri au îmbrăcat coloanele de piatră în culori vii pentru mesajul Urbi et Orbi. În fața a peste 50 de mii de pelerini, pontiful a făcut un apel pentru pace mondială de la balconul bazilicii Sfântul Petru.

"Frați și surori, Hristos a înviat, Paște fericit! Întreaga creație strălucește astăzi într-o lumină nouă, de pe Pământ se înalță un cântec de laudă, iar inimile noastre sunt pline de bucurie. Cristos a înviat din morți și, odată cu El, și noi înviem la o viață nouă. Această veste pascală cuprinde misterul vieții noastre și destinul istoriei și ne ajunge până în adâncurile morții", a fost mesajul Papei Leon.

Mesajul Papei: "Cei care au arme să le depună"

În primul său mesaj, Papa Leon a transmis un mesaj de pace pentru conflictele care au loc dincolo de zidurile Vaticanului.

"Cei care au arme să le depună. Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea. Nu o pace impusă cu forța, ci prin dialog. Nu din dorința de a-i domina pe ceilalți, ci pentru a intra în dialog cu ei", a spus Papa Leon.

După binecuvântare, pontiful a urcat în papamobil și s-a oprit de mai multe ori pentru a strânge mâini și a binecuvânta copii.

Papa Leon a condus prima sa Vigilie Pascală

Aseară, într-o Bazilică Sfântul Petru scufundată inițial în întuneric, Papa Leon a condus prima sa Vigilie Pascală. Prima etapă a fost binecuvântarea focului în fața bazilicii și pregătirea lumânării pascale, de la care Papa și credincioșii și-au aprins lumânările. Peste 6 mii de clerici și pelerini au participat la liturghie.

"Surori și frați, nu lipsesc nici în zilele noastre morminte care trebuie deschise și, adesea, pietrele care le închid sunt atât de grele și bine păzite încât par de neclintit. Unele îl apasă pe om în inimă, precum neîncrederea, frica, egoismul, resentimentul", au fost cuvintele Suveranului Pontif.

Zece adulți, veniți din colțuri îndepărtate ale lumii, din Portugalia până în Coreea de Sud, au pășit în noua lor viață spirituală sub mâna blândă a Papei.

