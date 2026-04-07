Cel mai decorat militar în viață din Australia, acuzat de crime de război

Unul dintre cei mai decorați militari în viață ai Australiei, Ben Roberts-Smith, se confruntă cu acuzații grave de crime de război, după ce a fost reținut și urmează să fie judecat în instanță, relatează BBC.

Soldat decorat cu cele mai înalte distincții, acuzat de crime de război

Potrivit informațiilor transmise de autorități, fostul membru al forțelor speciale australiene este acuzat de mai multe capete de omor, în legătură cu evenimente petrecute în Afganistan, între anii 2009 și 2012. El neagă toate acuzațiile, susținând că acestea sunt "nedrepte" și "răuvoitoare".

Potrivit BBC, cazul său este unul fără precedent, fiind prima dată când o instanță din Australia analizează în mod direct acuzații de crime de război implicând forțele armate ale țării. Anchetele au fost declanșate după ce un raport oficial a indicat existența unor dovezi credibile privind uciderea ilegală a zeci de persoane în timpul conflictului din Afganistan.

În același timp, o decizie anterioară într-un proces civil a stabilit că Roberts-Smith ar fi implicat în uciderea unor persoane neînarmate, însă aceste constatări au fost făcute pe baza unui standard civil de probă, diferit de cel penal. El a contestat decizia, dar apelul său a fost respins.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au subliniat că ancheta este extrem de dificilă, deoarece presupusele fapte au avut loc într-o zonă de război îndepărtată, fără acces la toate probele obișnuite într-o investigație penală. Cu toate acestea, procurorii susțin că există suficiente elemente pentru a merge mai departe cu acuzațiile.

Cazul a stârnit un val de reacții în Australia, mai ales că Roberts-Smith fusese considerat anterior un erou național, fiind decorat pentru curaj în luptă. Acum, imaginea sa este pusă sub semnul întrebării, iar autoritățile continuă să investigheze posibilele abateri ale unor membri ai armatei.

Situația rămâne în atenția publică, iar decizia finală va aparține instanței de judecată, care va stabili dacă acuzațiile se confirmă sau nu.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰