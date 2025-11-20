"Cel mai ieftin loc de vizitat din lume", oraşul unde turiştii cheltuie doar 13 euro pe zi

Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din lume. Vizitatorii cheltuie în medie doar 13 euro pe zi.

Datele reies dintr-un studiu făcut de o companie care a analizat veniturile din turism raportate la numărul de vizitatori. Conform acestuia, orașul Vatican este unul dintre cele mai ieftine locuri de explorat din lume. Cercetătorii au analizat veniturile totale din turism ale diferitelor țări și le-au comparat cu numărul total de vizitatori internaționali pentru a afla unde era cel mai ieftin să călătorești, scrie Express, citat de Mediafax.

Vatican nu este doar cea mai mică țară din Europa, ci și cea mai mică din lume ca dimensiune și populație

Probabil că acest lucru se datorează faptului că orașul Vatican este atât de mic încât majoritatea obiectivelor sale turistice pot fi vizitate în câteva ore, fără a fi nevoie de cazare peste noapte. Vatican nu este doar cea mai mică țară din Europa, ci și cea mai mică din lume ca dimensiune și populație. Doar 501 de persoane consideră această țară drept casă, dar ea atrage milioane de vizitatori în fiecare an.

Una dintre cele mai faimoase atracții este Bazilica Sfântul Petru. Construcția a început în 1506 și a fost finalizată în 1615, fiind una dintre cele mai renumite opere ale arhitecturii renascentiste. Bazilica este un important loc de pelerinaj și atrage zeci de mii de turiști, fiind plină de opere de artă frumoase și relicve religioase fascinante.

Pentru iubitorii de artă, Vaticanul găzduiește celebra sculptură La Pietà a lui Michelangelo, considerată de mulți cea mai emoționantă sculptură creată vreodată. Această sculptură din marmură o înfățișează pe Fecioara Maria ținând în brațe trupul lui Hristos după ce a fost coborât de pe cruce. Se află la intrarea în bazilică și este una dintre cele mai faimoase opere de artă din lume.

