Donald Trump a avut cel mai profitabil an din viaţa sa, anunţă celebra revistă financiară Forbes.

Averea preşedintelui american a crescut cu 3 miliarde de dolari şi a ajuns acum la 7,3 miliarde.

Cei mai mulţi bani au vent din criptomonede. Însă aproape toate afacerile din portofoliul Organizaţiei Trump au revenit pe profit de când a redevenit preşedinte, inclusiv afacerile imobiliare pe care le are în România.

