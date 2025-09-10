Video Cel mai profitabil an din viaţa lui Donald Trump. Ce avere are preşedintele american
Donald Trump a avut cel mai profitabil an din viaţa sa, anunţă celebra revistă financiară Forbes.
Averea preşedintelui american a crescut cu 3 miliarde de dolari şi a ajuns acum la 7,3 miliarde.
Averea preşedintelui american a crescut cu 3 miliarde de dolari şi a ajuns acum la 7,3 miliarde.

Cei mai mulţi bani au vent din criptomonede. Însă aproape toate afacerile din portofoliul Organizaţiei Trump au revenit pe profit de când a redevenit preşedinte, inclusiv afacerile imobiliare pe care le are în România.
