Foto Cel puțin 27 de răniți, după ce două tramvaie au intrat în coliziune în centrul Dusseldorf

Cel puțin 27 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, după ce două tramvaie s-au ciocnit în mijlocul unui oraș german.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 17:13
Cel puțin 27 de răniți, după ce două tramvaie au intrat în coliziune în centrul Dusseldorf - Profimedia
Cele două vehicule s-au ciocnit frontal la o intersecție dintre Berliner Allee și Graf-Adolf-Strasse din Dusseldorf în jurul orei locale 11:30, conform Daily Mail.

Serviciile de urgență s-au deplasat de urgență la fața locului și au tratat 27 de persoane. Nicio persoană nu a fost evaluată ca având răni care să le pună viața în pericol.

Poliția investighează incidentul, zona fiind încă închisă în această după-amiază.

S-a sugerat că unul dintre tramvaie ar fi putut fi pe linia greșită înainte de coliziune.

Acest lucru s-ar fi putut datora unui macaz defectat care controla șinele, a relatat presa locală.

În momentul accidentului, la bordul tramvaielor se aflau 55 de persoane - incidentul a avut loc într-o zi aglomerată în centrul orașului, în timp ce mii de oameni s-au adunat pentru a sărbători Ziua Japoniei.

Martorii au declarat că unul dintre tramvaie încercase să vireze la stânga la intersecție, în timp ce celălalt continua să meargă drept înainte.

Mai multe linii de tramvai din oraș rămân întrerupte, locuitorii fiind sfătuiți să folosească alte metode de transport.

germania dusseldorf tramvaie
Observator » Ştiri externe » Cel puțin 27 de răniți, după ce două tramvaie au intrat în coliziune în centrul Dusseldorf
