Zelenski respinge ideea Germaniei ca Ucraina să participe la reuniunile UE fără drept de vot: "Ar fi incorect"

Volodimir Zelenski a transmis, într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene, că ideea Germaniei de a oferi Ucrainei statutul de "membru asociat" al UE este nedreaptă, întrucât ar priva Kievul de dreptul de a avea un cuvânt de spus în cadrul blocului comunitar.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat să i se permită Ucrainei să participe la reuniunile UE, dar fără drept de vot, ca un pas intermediar către aderarea deplină la blocul european, ceea ce, potrivit liderului de la Berlin, ar putea contribui la facilitarea unui acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în urmă cu mai bine de patru ani, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Ca răspuns, Zelenski a declarat în scrisoarea sa, trimisă vineri seara şi văzută de Reuters, că plecarea de la putere a prim-ministrului maghiar Viktor Orban - un oponent ferm al aderării Ucrainei la UE - în urma alegerilor de luna trecută a creat oportunitatea unui progres substanţial în negocierile de aderare.

"Ar fi incorect ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce", a spus Zelenski în mesajul său. "Este momentul potrivit pentru a avansa cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin şi semnificativ", a pledat el.

Scrisoarea a fost adresată preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintelui cipriot Nikos Christodoulides, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Zelenski le-a mulţumit liderilor europeni pentru sprijinul acordat în timpul războiului şi a afirmat că Ucraina acţionează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc format din 27 de ţări.

"Apărăm Europa - pe deplin, nu parţial şi nu cu jumătăţi de măsură", arată Zelenski în mesaj. "Ucraina merită o abordare echitabilă şi cu drepturi egale în cadrul Europei", punctează liderul ucrainean.

