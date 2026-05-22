Video Anchetă uriaşă deschisă de nemţi după explozia care le-a ucis pe Georgiana şi Andreea, în Gorlitz

Anchetă în plină desfăşurare în Germania, după ce operaţiunile de salvare din Goerliz s-au încheiat cu un bilanţ tragic. Trupul ultimei persoane dispărute, un bărbat de 48 de ani, a fost recuperat de sub dărâmături, din acelaşi loc în care au pierit şi cele două tinere românce. În timp ce inginerii încearcă să împiedice prăbuşirea clădirilor vecine, procurorii germani caută să desluşească misterul din spatele tragediei. Anchetatorii nu exclud nicio variantă: de la acumulare masivă de gaze, până la erori grave de renovare.

de Cristi Popovici

la 22.05.2026 , 20:36
Căutările disperate din oraşul Goerlitz s-au încheiat în cel mai dureros mod posibil. După 72 de ore de căutări continue, operaţiunile de salvare s-au încheiat aici, în Görlitz. Pompierii au recuperat şi trupul celei de-a treia victime, un bărbat de 48 de ani cu dublă cetăţenie, bulgară şi germană, prins sub ruine alături de cele două tinere din România, Andreea şi Georgiana. În ultimele trei zile, salvatorii au lucrat aproape fără oprire, săpând printre tone de beton şi fier într-o intervenţie considerată una dintre cele mai dificile din ultimii ani aici, în estul Germaniei.

Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii

Salvatorii şi-au riscat viaţa, deoarece unul dintre pereţii exteriori ai clădirii riscă să se prăbuşească. "Am montat senzori pe pereţi, iar aceştia senzori au monitorizat permanent situaţia. Astfel, chiar şi la cea mai mică abatere - noi am stabilit limita la 8 milimetri - să ne retragem rapid din zona afectată", a declarat Sebastian Schramm, pompier. În imobil se aflau doar apartamente de închiriat. Andreea, Georgiana şi iubitul ei, Cosmin, s-au cazat cu 30 de minute înainte ca întreaga clădire să sară în aer.

Acum începe ancheta care trebuie să explice cum s-a putut prăbuşi acest bloc aflat într-o zonă istorică a oraşului Gorlitz. Procurorii germani spun că nu exclud nicio variantă. Sunt verificate inclusiv materialele folosite la renovările făcute de-a lungul timpului, posibile erori de construcţie sau o acumulare de gaze. La acest moment orice operațiune a fost oprita, pt ca se cauta solutii pentru punerea in siguranță a cladirilor de langa. O situație similara ca cea de la blocul din Rahova.

Imobilul însă nu are sobă sau centrală pe gaz, iar toate reviziile erau făcute la zi. Prima ipoteză e că acumularea de gaze s-a produs la subsol, după ce una dintre conducte s-a spart. Pompierii au fost nevoiţi să oprească de mai multe ori căutările, din cauza mirosului puternic. "Probabil că toţi cei din casă ar fi observat imediat. Dacă ar fi fost aşa, probabil toţi ar fi plecat de mult. Din păcate, nu a fost cazul. Probabil că s-a acumulat undeva şi apoi a explodat", a declarat Octavian Ursu, primar Gorlitz. 45 de oameni care locuiesc în apropierea clădirii prăbuşite au fost evacuaţi de urgenţă şi nu se vor întoarce acasă până la finalizarea anchetei.

