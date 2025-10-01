Cel puțin 31 de morți în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6.9 în Filipine

Un cutremur cu magnitudinea 6.9 grade a lovit marți seara centrul Filipinelor, prăbușind clădiri și provocând moartea a cel puțin 31 de persoane în provincia Cebu, relatează Associated Press.

Epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de 5 kilometri, la aproximativ 19 kilometri nord-est de orașul Bogo, unde cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, potrivit autorităților locale.

31 de morți în urma cutremurului

În Medellin, un oraș din apropiere, 12 persoane au murit după ce tavanele și pereții locuințelor s-au prăbușit peste ele.

Alte cinci persoane au murit în San Remigio, trei erau membrii ai pazei de coastă, un pompier și un copil.

Catastrofa lovește o regiune deja slăbită de o furtună tropicală care a ucis 27 de oameni săptămâna trecută și a făcut zeci de mii de sinistrați.

