Cele mai bogate ţări din UE s-au întâlnit în secret la Viena. Miza: un buget de peste 1,8 trilioane de euro

Cele mai bogate ţări din Uniunea Europeană s-au întâlnit azi, în secret, la Viena. Miza este bugetul uriaș de 1,816 trilioane de euro al blocului comunitar, care va fi negociat în următorii doi ani. Reuniunea a adunat la aceeași masă reprezentanți din Germania, Franța și țările nordice, care vor să formeze un front comun înaintea negocierilor oficiale din octombrie, scrie POLITICO.

Miza: bugetul uriaș de 1,816 trilioane de euro al blocului comunitar, care va fi negociat în următorii doi ani - Shutterstock

Țările din Europa de Nord s-au reunit joi, la Viena, pentru a-și forma un front comun, în contextul în care, peste doi ani, vor începe negocierile pentru următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene. Este pentru prima dată când oficiali de rang înalt din statele mai bogate, inclusiv Franța, Germania și țările nordice, se reunesc pentru a-și coordona strategia în legătură cu propunerea controversată a Comisiei Europene, în valoare de 1,816 trilioane de euro, scrie POLITICO.

Potrivit sursei citate, negocierile pentru viitorul buget al UE împart statele membre în două mari tabere: "Net payers", adică statele care contribuie mai mult decât primesc, precum Germania, Franța, Olanda sau Suedia, cer un buget mai mic și mai strict şi "Prietenii coeziunii", adică țările din Sud și Est, printre care Polonia, Italia și Spania, care vor mai multe fonduri pentru agricultură și dezvoltare regională.

Cine are cuvântul decisiv

La fiecare rundă de negocieri bugetare, țările cu interese similare își unesc forțele pentru a elabora strategii comune, organizează întâlniri colective cu Comisia Europeană și își împart sarcinile practice, precum testarea formulelor după care sunt alocate fondurile.

Scopul final este să își depășească tabăra rivală, să câștige negocierile și să orienteze uriașul buget al Uniunii Europene cât mai aproape de propriile priorități.

"În termeni de fotbal, e o fază fixă. E ceva normal", a spus Janusz Lewandowski, fost comisar european pentru buget.

Diplomații spun că Franța și Germania vor impune, în mare parte, direcția finală a negocierilor. "La final, Franța și Germania decid cifra, iar noi ceilalți urmăm linia", a declarat un oficial european.

Între timp, Polonia și țările mediteraneene își consolidează alianța pentru a obține mai multe fonduri pentru regiunile sărace.

Poziţionarea Comisiei Europene

Comisia Europeană, prin comisarul pentru buget Piotr Serafin, va încerca să mențină cât mai mult din propunerea inițială și să negocieze individual cu statele membre, pentru a slăbi unitatea taberelor.

Prins între cele două tabere aflate în conflict, comisarul "poate vedea toate cărțile de pe masă", a declarat un oficial al Comisiei Europene.

Lewandowski, un negociator cu experiență pe tema bugetului, a declarat că un comisar trebuie să urmeze deviza "divide et impera [dezbină și cucereşte], în loc să consolideze blocuri" în cadrul Consiliului.

Astfel, sfatul lui Lewandowski pentru Serafin, care i-a fost consilier pe durata mandatului său de comisar, este să "abordeze țările una câte una, mai degrabă decât să se confrunte cu două blocuri mari", întrucât acest lucru slăbește puterea statelor membre în raport cu Comisia.

Negocierile oficiale vor continua până în 2026, iar specialiștii se așteaptă la dispute dure, dar și la un compromis final, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în trecut.

