Dronele ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei stârnesc îngrijorări privind siguranţa aviaţiei civile în Europa

Incursiunea dronelor ruseşti în Polonia a relansat îngrijorările în legătură cu vulnerabilitatea transportului aerian civil din Europa, declară experţi în aviaţie şi asigurări consultaţi de Reuters. Aceasta ar fi cea mai recentă problemă cu care se confruntă companiile aeriene ca rezultat al escaladării conflictelor la nivel global, scrie Agerpres.

Miercuri dimineaţa, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor săi NATO, fiind prima dată când se ştie că un membru al alianţei militare occidentale a tras focuri de armă de la debutul invaziei ruseşti în Ucraina.

Aeroporturile Chopin şi Modlin din Varşovia, precum şi aeroporturile din oraşele Rzeszow şi Lublin, estul Poloniei, au fost închise temporar înainte de a relua operaţiunile.

Ţările care se învecinează cu Ucraina au raportat ocazional rachete sau drone ruseşti care au intrat în spaţiul lor aerian de la invazia Rusiei din 2022, dar nu la o scară atât de mare, şi nu se ştie că le-ar fi doborât.

Companiile aeriene, afectate de proliferarea zonelor de conflict din întreaga lume

Proliferarea zonelor de conflict din întreaga lume a crescut povara asupra operaţiunilor şi profitabilităţii companiilor aeriene, intensificând preocupările legate de siguranţă şi perturbând călătoriile. Odată cu închiderea spaţiului aerian din jurul Rusiei şi Ucrainei, în tot Orientul Mijlociu, între India şi Pakistan şi în anumite părţi ale Africii, companiile aeriene rămân cu mai puţine opţiuni de rută.

Ocolirile cresc costurile cu combustibilul pentru companiile aeriene şi prelungesc timpii de călătorie. Eurocontrol, organismul care monitorizează traficul aerian al Europei, a informat că închiderea spaţiului aerian al Ucrainei a contribuit la congestionarea cerului din regiune.

Începând din luna octombrie 2023, multe companii aeriene internaţionale au suspendat zborurile către regiune din cauza temerilor de interferenţă cu rachete şi drone. Incidentul dronei de miercuri a urmat tentativei Israelului de marţi de a-i ucide pe liderii politici ai Hamas în capitala Qatarului, Doha.

Petrurbările zborurilor în spaţiul aerian al Poloniei au fost relativ limitate

Miercuri, perturbările zborurilor au fost relativ limitate, deoarece incursiunea dronei a avut loc dimineaţa devreme, înainte ca multe companii aeriene să înceapă să zboare.

Compania aeriană poloneză LOT a redirecţionat unele zboruri către vestul Poloniei şi a declarat că se aşteaptă la anulări şi întârzieri.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene low-cost Wizz Air, care operează în Europa Centrală şi de Est, a declarat că echipele sale de securitate "au monitorizat îndeaproape" situaţia şi au ajustat orarele de zbor după închiderea aeroporturilor.

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a declarat că nu a fost nevoie de nicio notificare pentru incursiunea dronei din cauza naturii sale temporare, adăugând că autorităţile aeronautice poloneze au putut gestiona eficient incidentul.

"Un semnal de alarmă pentru toţi cei din Europa"

Totuşi, analiştii din domeniul aviaţiei spun că operatorii aerieni sunt din ce în ce mai îngrijoraţi cu privire la riscurile reprezentate de incursiunile în zonele de zbor civile.

"Cred că acesta este un semnal de alarmă pentru toţi cei din Europa care se pot aştepta ca acest lucru să se întâmple mai des", a declarat Eric Schouten, şeful firmei de consultanţă în securitate Dyami.

Două surse importante din piaţa asigurărilor aeriene au declarat că piaţa urmăreşte îndeaproape evenimentele din Polonia şi Qatar. Dacă piaţa ar avea senzaţia că incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez devin constante şi deliberate, sau că atacurile aeriene israeliene din Orientul Mijlociu ar putea continua, acest lucru ar ridica întrebări serioase pentru asiguratori, a adăugat o sursă.

În urma incidentului cu dronele ruseşti, companiile aeriene îşi pot revizui evaluările de risc din Polonia, a declarat Matthew Borie, directorul de informaţii la firma de consultanţă în risc aviatic Osprey Flight Solutions. Transportatorii aerieni putea lua în considerare zboruri mai la vest, în Polonia, departe de graniţele cu Rusia, Ucraina şi Belarus, operând în timpul zilei şi transportând combustibil suplimentar pentru a face faţă potenţialelor devieri, a spus el, similar cu măsurile luate în Orientul Mijlociu. Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene care zboară în apropierea unei zone de conflict este ca un avion să fie lovit fie accidental, fie deliberat.

