Celebru designer italian, ucis de un şofer român de TIR în urma unui accident pe "Drumul morţii" din Italia

Un celebru designer italian a murit marţi, 19 august, în Capalbio, Grosseto, în urma unui teribil accident rutier. Potrivit presei italiene, şoferul TIR-ului implicat în accident e român.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 13:59
Alessandro Loschiavo, un renumit designer din Milano, şi-a pierdut viaţa la 59 de ani pe drumul Aurelia, denumit de presa italiană "Drumul Morţii" din cauza numeroaselor accidente de circulaţie care se produc în acea zonă. Potrivit milanotoday.it, maşina lui Loschiavo a intrat în coliziune cu TIR la volanul căruia se afla un bărbat de 58 de ani care ar fi de naţionalitate română. Deocamdată, poliţia nu a stabilit care dintre şoferi a fost de vină.

Şoferul român, transportat la spital în stare gravă

În urma impactului, maşina lui Loschiavo a ricoşat într-un şanţ de pe marginea drumului, iar italianul şi-a pierdut viaţa. Şoferul român al TIR-ului a încercat să evite coliziunea, însă totul s-a întâmplat mult prea rapid. TIR-ul a ricoşat la rândul său într-un magazin de lactate şi a rănit unul dintre angajaţi.

Echipele de intervenţie sosite la faţa locului i-au transportat la spital, în stare destul de gravă, pe şoferul român şi pe angajatul magazinului. Pentru Alessandro Loschiavo nu s-a mai putut face însă nimic.

