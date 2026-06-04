Observator » Ştiri externe » CEO-ul Bolt a concediat toţi angajaţii unui departament: "Toate problemele au dispărut când am renunţat la ei"

CEO-ul Bolt a concediat toţi angajaţii unui departament: "Toate problemele au dispărut când am renunţat la ei"

CEO-ul Bolt a concediat toţi angajaţii unui departament: "Toate problemele au dispărut când am renunţat la ei" Un recruter evaluează CV-ul unui candidat - Shutterstock
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 04.06.2026, 11:31 | Modificat la 04.06.2026, 12:33

Ryan Breslow, CEO-ul companiei americane Bolt Financial, a dezvăluit că a concediat întregul departament de resurse umane, într-un val de restructurări care a redus personalul cu 30% la începutul acestui an. Şeful companiei fintech a acuzat o cultură internă marcată de lipsă de eficienţă şi de nemulţumiri constante şi spune că Bolt va funcţiona, de acum înainte, cu o echipă mai mică şi cu inteligenţa artificială în centrul activităţii.

Ryan Breslow, CEO-ul Bolt Financial, a vorbit despre concedierile făcute la începutul acestui an în cadrul Fortune’s Workforce Innovation Summit. El a spus că întreaga echipă de HR a fost dată afară în cadrul unei reduceri de personal de 30%, potrivit The New York Post.

"Aveam o echipă de HR, iar acea echipă crea probleme care nu existau", a declarat Breslow.

"Acele probleme au dispărut când am renunţat la ei", a adăugat CEO-ul Bolt.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit New York Post, Breslow le-ar fi transmis angajaţilor că Bolt va funcţiona de acum înainte ca o companie mult mai suplă, cu inteligenţa artificială integrată în centrul operaţiunilor. El a descris schimbarea ca pe o întoarcere la "modul startup", după o perioadă în care compania crescuse prea mult.

O cultură de "lene" şi lipsă de eficienţă

Breslow a susţinut că, în perioada în care nu s-a aflat la conducerea companiei, între 31 ianuarie 2022 şi martie 2025, în Bolt s-ar fi instalat o cultură internă marcată de comoditate şi de sentimentul că angajaţilor li se cuvin anumite lucruri.

"Avem nevoie de oameni concentraţi pe rezultate. În companie se crease însă o cultură în care lucrurile nu erau duse la capăt şi în care oamenii se plângeau foarte mult", a spus el.

Pe acelaşi subiect

Referindu-se la angajaţii pe care îi consideră responsabili pentru această situaţie, CEO-ul a afirmat că "în cele din urmă, cei mai mulţi dintre ei au trebuit să plece".

"Avem acum o echipă de patru ori mai mică, formată din juniori, care muncesc mult mai mult şi au o energie mai bună", a spus Breslow.

"Iar clienţii ne spun: "Nu am mai primit o asemenea atenţie de patru ani", a adăugat el.

Bolt a pierdut masiv din valoare

Bolt Financial a fost fondată în 2014 şi dezvoltă tehnologie pentru plăţile online, în special soluţii pentru finalizarea comenzilor. Compania a trecut însă printr-o scădere puternică a evaluării, de la 11 miliarde de dolari în 2022 la 300 de milioane de dolari în 2025.

La câteva luni după plecarea lui Breslow din companie, Bolt a fost dată în judecată de cel mai mare client al său, Authentic Brands Group. Potrivit Yahoo Finance, disputa a pornit după ce produsele Bolt nu s-ar fi integrat cu Forever 21, ceea ce ar fi provocat pierderi de 150 de milioane de dolari pentru retailerul de îmbrăcăminte.

Breslow a respins acuzaţiile şi a spus că procesul a fost o "încercare transparentă" de renegociere a acordurilor dintre cele două companii. Bolt şi Authentic Brands Group au ajuns la o înţelegere în 2022.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
bolt finance ceo departament resurse umane concedieri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.