CEO-ul Bolt a concediat toţi angajaţii unui departament: "Toate problemele au dispărut când am renunţat la ei"

Ryan Breslow, CEO-ul companiei americane Bolt Financial, a dezvăluit că a concediat întregul departament de resurse umane, într-un val de restructurări care a redus personalul cu 30% la începutul acestui an. Şeful companiei fintech a acuzat o cultură internă marcată de lipsă de eficienţă şi de nemulţumiri constante şi spune că Bolt va funcţiona, de acum înainte, cu o echipă mai mică şi cu inteligenţa artificială în centrul activităţii.

Ryan Breslow, CEO-ul Bolt Financial, a vorbit despre concedierile făcute la începutul acestui an în cadrul Fortune’s Workforce Innovation Summit. El a spus că întreaga echipă de HR a fost dată afară în cadrul unei reduceri de personal de 30%, potrivit The New York Post.

"Aveam o echipă de HR, iar acea echipă crea probleme care nu existau", a declarat Breslow.

"Acele probleme au dispărut când am renunţat la ei", a adăugat CEO-ul Bolt.

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Potrivit New York Post, Breslow le-ar fi transmis angajaţilor că Bolt va funcţiona de acum înainte ca o companie mult mai suplă, cu inteligenţa artificială integrată în centrul operaţiunilor. El a descris schimbarea ca pe o întoarcere la "modul startup", după o perioadă în care compania crescuse prea mult.

O cultură de "lene" şi lipsă de eficienţă

Breslow a susţinut că, în perioada în care nu s-a aflat la conducerea companiei, între 31 ianuarie 2022 şi martie 2025, în Bolt s-ar fi instalat o cultură internă marcată de comoditate şi de sentimentul că angajaţilor li se cuvin anumite lucruri.

"Avem nevoie de oameni concentraţi pe rezultate. În companie se crease însă o cultură în care lucrurile nu erau duse la capăt şi în care oamenii se plângeau foarte mult", a spus el.

Referindu-se la angajaţii pe care îi consideră responsabili pentru această situaţie, CEO-ul a afirmat că "în cele din urmă, cei mai mulţi dintre ei au trebuit să plece".

"Avem acum o echipă de patru ori mai mică, formată din juniori, care muncesc mult mai mult şi au o energie mai bună", a spus Breslow.

"Iar clienţii ne spun: "Nu am mai primit o asemenea atenţie de patru ani", a adăugat el.

Bolt a pierdut masiv din valoare

Bolt Financial a fost fondată în 2014 şi dezvoltă tehnologie pentru plăţile online, în special soluţii pentru finalizarea comenzilor. Compania a trecut însă printr-o scădere puternică a evaluării, de la 11 miliarde de dolari în 2022 la 300 de milioane de dolari în 2025.

La câteva luni după plecarea lui Breslow din companie, Bolt a fost dată în judecată de cel mai mare client al său, Authentic Brands Group. Potrivit Yahoo Finance, disputa a pornit după ce produsele Bolt nu s-ar fi integrat cu Forever 21, ceea ce ar fi provocat pierderi de 150 de milioane de dolari pentru retailerul de îmbrăcăminte.

Breslow a respins acuzaţiile şi a spus că procesul a fost o "încercare transparentă" de renegociere a acordurilor dintre cele două companii. Bolt şi Authentic Brands Group au ajuns la o înţelegere în 2022.