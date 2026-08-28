Donald Trump spune că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Rusia să atace un stat NATO, în ciuda avertismentelor tot mai ferme venite din Europa privind riscul unor provocări militare din partea Moscovei. Președintele SUA susține că Rusia "nu va ataca teritoriul NATO", în timp ce tensiunile dintre Moscova și Occident continuă să crească.

Trump spune că Rusia nu va ataca NATO: "Nu sunt îngrijorat deloc" - Hepta

Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Rusia să atace un stat membru NATO și susține că Moscova nu va lovi teritoriul Alianței, potrivit Axios. Afirmațiile vin în contextul în care mai mulți lideri europeni au avertizat că Rusia ar putea încerca să testeze reacția NATO printr-un atac limitat sau prin alte provocări militare.

"Nu sunt îngrijorat deloc. Nu există nicio problemă", a declarat Donald Trump, întrebat despre riscul unei provocări ruse împotriva statelor NATO.

Președintele american a fost întrebat și despre vizita secretă efectuată marți la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, care s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin. Mai multe publicații au relatat că deplasarea lui Ratcliffe ar fi avut drept scop transmiterea unui avertisment către Moscova, pentru ca Rusia să nu atace un stat NATO. Trump a respins însă această variantă.

Articolul continuă după reclamă

"Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus o dată la șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit", a spus liderul de la Casa Albă, potrivit Axios.

Întrebat din nou, câteva ore mai târziu, dacă Statele Unite i-au transmis lui Vladimir Putin un avertisment privind eventuale atacuri asupra teritoriului NATO, Trump a evitat să ofere detalii.

"Nu vor ataca teritoriul NATO", a declarat președintele american.

La rândul său, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, a confirmat întâlnirea cu John Ratcliffe și a susținut că discuția a făcut parte din activitatea obișnuită a celor două servicii.

Narîșkin a afirmat că "nu a fost nimic ieșit din comun" și că discuțiile au vizat "chestiuni de informații".

Declarațiile vin într-un moment de tensiune ridicată între Rusia și statele NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios, în luna iulie, că Vladimir Putin ar pregăti mobilizarea a aproximativ 500.000 de militari în lunile următoare, pentru o nouă ofensivă în Ucraina.

Zelenski a mai susținut că Rusia pregătește infrastructura necesară pentru încă aproximativ 30.000 de militari nord-coreeni care ar urma să fie trimiși pe frontul din Ucraina.

În ultimele săptămâni, drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al unor state NATO, inclusiv România și Polonia, au fost doborâte.

Totodată, Ministerul rus de Externe a acuzat Marea Britanie și Franța că "se joacă cu focul" prin furnizarea către Ucraina a unor tehnologii care permit atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei. Moscova a amenințat inclusiv cu lovirea unor obiective militare britanice din interiorul și din afara Ucrainei, ca represalii pentru sprijinul militar acordat Kievului.