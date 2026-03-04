CIA vrea să înarmeze kurzii pentru a crea revolte în Iran - CNN

SUA iau în calcul să înarmeze forțele kurde din regiune, într-o mișcare care ar putea tensiona și mai mult relația cu Iranul și ar risca să deschidă un nou front de instabilitate în Orientul Mijlociu, scrie CNN .

CIA lucrează la un plan de înarmare a forțelor kurde, cu scopul de a provoca o revoltă populară în Iran, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu subiectul. Administrația Trump a purtat numeroase discuții cu grupări din opoziția iraniană și cu lideri kurzi din Irak privind acordarea de sprijin militar, au precizat sursele.

Forțele kurde din Iran au mii de luptători activi mai ales în zona graniței cu Irak, în regiunea Kurdistanului irakian. Unele grupuri kurde au transmis recent mesaje publice în care sugerează că sunt gata să treacă la acțiuni militare și îi îndeamnă pe soldații iranieni să dezerteze.

Atacuri iraniene asupra grupărilor kurde

IRGC a lansat recent atacuri asupra grupărilor kurde și a anunțat marți că a vizat pozițiile acestora cu zeci de drone. Tot marți, Donald Trump a discutat cu liderul Partidului Democrat al Kurdistanului Iranian (KDPI), Mustafa Hijri, potrivit unui oficial kurd iranian de rang înalt. KDPI se numără printre grupările vizate de IRGC.

Forțele kurde de opoziție din Iran ar urma să participe, în zilele următoare, la o operațiune terestră în vestul Iranului, a declarat pentru CNN același oficial kurd. "Credem că acum avem o mare șansă", explicând momentul ales pentru operațiune.

Scenarii posibile

Scopul acestei operațiuni ar fi să țină ocupate forțele de securitate iraniene, astfel încât civilii să poată protesta fără a fi reprimați violent. De asemenea, kurzii ar putea destabiliza regiunea și dispersa resursele militare ale guvernului iranian, iar în unele scenarii, ar putea chiar să ocupe teritorii în nordul Iranului, creând o zonă tampon pentru Israel.

Analiștii atrag atenţia însă că situația este complicată. Forțele kurde nu au suficiente resurse sau influență pentru a organiza singure o revoltă de succes, iar grupurile kurde sunt divizate și au interese diferite. Oficialii americani recunosc că nu e simplu să convingi aceste grupuri să lupte pentru SUA și că există riscul ca planul să nu funcționeze.

Alex Plitsas, analist CNN pe probleme de securitate națională și fost oficial în Pentagon, a declarat că SUA încearcă în mod clar să grăbească procesul prin care iranienii ar putea răsturna regimul, prin înarmarea kurzilor, un aliat tradițional al Washingtonului în regiune. "Populația iraniană este, în general, neînarmată și, dacă forțele de securitate nu se prăbușesc, va fi dificil să preia controlul fără sprijin extern", a spus Plitsas. "Cred că SUA speră că această mișcare îi va inspira și pe alții din Iran să acționeze".

În schimb, Jen Gavito, fost oficial de rang înalt în Departamentul de Stat specializat pe Orientul Mijlociu, și-a exprimat îngrijorarea că implicațiile unei astfel de decizii nu au fost pe deplin evaluate. "Ne confruntăm deja cu o situație de securitate volatilă, de ambele părți ale frontierei", a spus Gavito. "Există riscul subminării suveranității Irakului și al consolidării unor miliții înarmate fără responsabilitate clară și fără a înțelege pe deplin consecințele".

În ultimele zile, armata Israelului a atacat poziții militare și posturi de poliție iraniene aproape de granița cu Irak, pentru a pregăti terenul pentru eventualele acțiuni ale kurzilor în nord-vestul Iranului, potrivit CNN. Un oficial israelian a spus că atacurile ar putea continua și să fie mai intense. Totuși, pentru ca forțele kurde să poată destabiliza regimul iranian, sprijinul din partea SUA și Israelului ar trebui să fie foarte puternic.

Cine sunt kurzii

Poporul kurd reprezintă o minoritate etnică fără un stat propriu. Între 25 și 30 de milioane de kurzi trăiesc în regiuni care se întind pe teritoriile Turciei, Irakului, Iranului, Siriei și Armeniei. Majoritatea sunt musulmani suniți, dar comunitatea kurdă este diversă din punct de vedere cultural, religios și politic.

Mulți oficiali americani au avertizat că forțele kurde au fost dezamăgite în trecut de colaborarea cu SUA, acuzând Washingtonul că le-a abandonat în momente critice. "Dacă o revoltă eșuează și SUA se retrag, acest lucru va alimenta din nou percepția că americanii abandonează kurzii", a spus Plitsas. Fostul secretar al Apărării Jim Mattis a demisionat în timpul primului mandat al lui Trump, în parte din cauza deciziei de retragere a trupelor americane din Siria, pe care a considerat-o o abandonare a aliaților kurzi.

CIA și SUA au colaborat mult timp cu forțele kurde din Irak și Siria, mai ales în lupta împotriva ISIS, dar sprijinul american nu a dus la independența Kurdistanului irakian, cum sperau unii kurzi. În prezent, avanposturi și trupe americane se află în Kurdistanul irakian, aproape de granița cu Iranul, iar planurile pentru o eventuală acțiune militară kurdă în nordul Iranului sunt încă în desfășurare.

