Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Expert: Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime"

Un expert în apărare a avertizat că atacul lui Trump asupra Iranului s-ar putea transforma într-un "război veșnic", deoarece conducătorii săi par să nu se teamă să ucidă "sute de mii" din proprii cetățeni în încercarea de a se agăța de putere.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 10:37
Expert: Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime" Expert: Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime" - Profimedia

Expertul în apărare a avertizat că liderii Iranului s-ar putea "agăța de conflict pentru o perioadă foarte lungă de timp" și ar putea transforma conflictul actual într-un sângeros "război veșnic".

Profesorul Anthony Glees, profesor de științe politice la Buckingham, care anterior a fost consilier special la Ministerul de Externe, a declarat pentru Mirror că actualul conflict se va încheia doar dacă "Trump renunță" și abandonează operațiunea comună cu Israelul.

Deși Ayatollahul a căzut la doar câteva ore de la începerea bombardamentului, nu există niciun lider al opoziției care ar putea interveni cu ușurință și prelua puterea, a spus profesorul - în timp ce "fanaticii" Gărzii Revoluționare Iraniene ar putea ucide "sute de mii" pentru a opri revoluția.

Articolul continuă după reclamă

Acest lucru vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară comună SUA-Israel în Iran ar putea dura patru până la cinci săptămâni sau "mult mai mult".

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

iran razboi statele unite donald trump atac
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie”
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: &#8220;Ştiu că vi se pare o nebunie&#8221;
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Ştiri externe » Expert: Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime"