Expert: Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime"
Un expert în apărare a avertizat că atacul lui Trump asupra Iranului s-ar putea transforma într-un "război veșnic", deoarece conducătorii săi par să nu se teamă să ucidă "sute de mii" din proprii cetățeni în încercarea de a se agăța de putere.
Expertul în apărare a avertizat că liderii Iranului s-ar putea "agăța de conflict pentru o perioadă foarte lungă de timp" și ar putea transforma conflictul actual într-un sângeros "război veșnic".
Profesorul Anthony Glees, profesor de științe politice la Buckingham, care anterior a fost consilier special la Ministerul de Externe, a declarat pentru Mirror că actualul conflict se va încheia doar dacă "Trump renunță" și abandonează operațiunea comună cu Israelul.
Deși Ayatollahul a căzut la doar câteva ore de la începerea bombardamentului, nu există niciun lider al opoziției care ar putea interveni cu ușurință și prelua puterea, a spus profesorul - în timp ce "fanaticii" Gărzii Revoluționare Iraniene ar putea ucide "sute de mii" pentru a opri revoluția.
Acest lucru vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară comună SUA-Israel în Iran ar putea dura patru până la cinci săptămâni sau "mult mai mult".
