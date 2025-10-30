Cinci noi arestări în ancheta furtului bijuteriilor de la Muzeul Luvru. Probele care-i leagă de locul jafului

Noi reţineri în cazul jafului secolului de la Muzeul Luvru din Paris. Poliţiştii francezi au prins alte cinci persoane care ar putea avea legătură cu furtul. Doi suspecţi, aflaţi deja în arest au recunoscut parţial implicarea în furt. Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Luvrului pe 19 octombrie, înainte de a fugi pe motociclete.

Cinci noi arestări în ancheta furtului bijuteriilor de la Muzeul Luvru

Mai multe "ţinte" identificate de anchetatori au fost arestate aseară în jurul orei 21.00 în arondismentul 16 şi în cartierul Seine-Saint-Denis.

Unul dintre bărbaţii reţinuţi este legat de spargerea de la Luvru prin probe ADN, după cum a explicat procurorul general al Parisului. Iar ceilalţi patru sunt capabili să ofere informaţii despre cum s-au desfăşurat evenimentele din 19 octombrie.

Potrivit anchetatorilor, arestările de aseară nu au legătură cu declaraţiile primilor doi suspecţi aflaţi în custodia poliţiei.

Articolul continuă după reclamă

Bijuteriile furate sunt încă dispărute

Doi bărbați arestați sub suspiciunea de furt de bijuterii din Muzeul Luvru au "recunoscut parțial" implicarea lor în jaful comis în plină zi, dar obiectele prețioase rămân dispărute, a declarat miercuri procurorul din Paris.

Patru hoți cu glugă au fugit cu prada după ce au pătruns în galeria Apollo a Luvrului, unde se află bijuteriile coroanei franceze, în timpul programului de vizitare din dimineața zilei de 19 octombrie, expunând lacunele de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că cei doi bărbați aflați în detenție sunt suspectați că au pătruns în muzeu printr-o fereastră de la etaj, în timp ce doi complici așteptau pe stradă. "Amândoi și-au recunoscut parțial implicarea în fața anchetatorilor", a declarat ea într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro. "Nu excludem posibilitatea existenței unui grup mai mare, inclusiv a unei persoane care a comandat furtul și care ar fi putut fi destinatarul bijuteriilor furate", a adăugat Beccuau.

În acest stadiu al anchetei, nu există dovezi care să sugereze că jaful a fost o treabă din interior, a spus ea. "Bijuteriile nu se află încă în posesia noastră. Dar vreau să rămân optimistă că vor fi găsite și returnate Muzeului Luvru". Cei doi bărbați reținuți au fost arestați sâmbătă după ce au fost identificați prin urmele de ADN lăsate la locul faptei.

Unul dintre ei, un cetățean algerian în vârstă de 34 de ani, șomer, care locuiește în Franța din 2010, a fost reținut de poliție în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Algeria. Celălalt bărbat, în vârstă de 39 de ani, se afla deja sub supraveghere judiciară într-un caz de furt agravat, a spus Beccuau.

Ambii bărbați locuiesc în Aubervilliers, un cartier cu venituri mici din suburbiile defavorizate din nordul Parisului.

Beccuau a declarat că anchetatorii vor solicita magistraților să-i pună pe cei doi bărbați sub anchetă oficială, fiind suspectați de multiple infracțiuni de furt organizat. Punerea sub anchetă oficială în Franța nu implică vinovăția și nu duce neapărat la un proces, dar arată că autoritățile judiciare consideră că există suficiente dovezi pentru a continua o anchetă preliminară.

Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Luvrului pe 19 octombrie, înainte de a fugii pe motociclete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰