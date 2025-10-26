Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cine sunt cei doi suspecţi prinşi în cazul jafului de la Luvru. Greşeala care i-a dat de gol

S-au făcut primele arestări în cazul jafului de la Luvru! Doi francezi au fost reţinuţi de poliţiştii care au aflat că suspecţii au primit ajutor din interiorul muzeului. Anchetatorii nu au, însă, niciun indiciu despre bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro. Procurorii sunt convinşi că a fost jaf la comandă, iar obiectele de valoare au ajuns deja pe piaţa neagră.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 20:19

Unul dintre suspecţi a fost prins la aeroport, când se pregătea să fugă în Algeria, iar celălalt, pe o stradă din Paris. În vârstă de 30 de ani, au în cazier mai multe spargeri date împreună. De data aceasta, au făcut o greşeală. Au lăsat la locul faptei peste 150 de probe ADN.

"Au existat mai multe probe ADN pe care hoţii le-au lăsat în urmă şi care le-au permis anchetatorilor să facă progrese. Poliţiştii au fost foarte profesionişti, foarte hotărâţi şi au fost mobilizaţi bine. Ne preocupăm şi de bijuterii, deoarece oamenii, hoţii şi tâlharii nu dispar, dar, din păcate, bijuteriile pot dispărea după două ore, pot fi topite sau tăiate​", a declarat Frédéric Lauze, secretar general al sindicatului poliţiştilor.

Detectivii care investighează furtul bijuteriilor lui Napoleon au descoperit că un agent de securitate i-a ajutat pe cei patru hoţi să dea lovitura în doar şapte minute. Le-a arătat în ce zonă nu există niciun sistem de securitate. Doar norocul a făcut să fie filmaţi de martori cum fugeau.

Articolul continuă după reclamă

 

"Cred că acum cel mai important lucru este dacă vor putea recupera bijuteriile. Asta contează cu adevărat", a declarat un localnic.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi francezi arestaţi se pot aştepta la cel puţin 15 ani de închisoare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

luvru arestari jaf
Înapoi la Homepage
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă place cum arată Catedrala Naţională?
Observator » Ştiri externe » Cine sunt cei doi suspecţi prinşi în cazul jafului de la Luvru. Greşeala care i-a dat de gol