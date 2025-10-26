S-au făcut primele arestări în cazul jafului de la Luvru! Doi francezi au fost reţinuţi de poliţiştii care au aflat că suspecţii au primit ajutor din interiorul muzeului. Anchetatorii nu au, însă, niciun indiciu despre bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro. Procurorii sunt convinşi că a fost jaf la comandă, iar obiectele de valoare au ajuns deja pe piaţa neagră.

Unul dintre suspecţi a fost prins la aeroport, când se pregătea să fugă în Algeria, iar celălalt, pe o stradă din Paris. În vârstă de 30 de ani, au în cazier mai multe spargeri date împreună. De data aceasta, au făcut o greşeală. Au lăsat la locul faptei peste 150 de probe ADN.

"Au existat mai multe probe ADN pe care hoţii le-au lăsat în urmă şi care le-au permis anchetatorilor să facă progrese. Poliţiştii au fost foarte profesionişti, foarte hotărâţi şi au fost mobilizaţi bine. Ne preocupăm şi de bijuterii, deoarece oamenii, hoţii şi tâlharii nu dispar, dar, din păcate, bijuteriile pot dispărea după două ore, pot fi topite sau tăiate​", a declarat Frédéric Lauze, secretar general al sindicatului poliţiştilor.

Detectivii care investighează furtul bijuteriilor lui Napoleon au descoperit că un agent de securitate i-a ajutat pe cei patru hoţi să dea lovitura în doar şapte minute. Le-a arătat în ce zonă nu există niciun sistem de securitate. Doar norocul a făcut să fie filmaţi de martori cum fugeau.

"Cred că acum cel mai important lucru este dacă vor putea recupera bijuteriile. Asta contează cu adevărat", a declarat un localnic.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi francezi arestaţi se pot aştepta la cel puţin 15 ani de închisoare.

