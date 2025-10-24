La cinci zile de la marele jaf, bijuteriile furate din muzeul Luvru sunt de negăsit. Sute de probe, inclusiv urme de ADN dar şi imagini video cu spărăgătorii sunt la dispoziţia anchetatorilor. Specialiştii spun că este puţin probabil ca bijuteriile să mai fie recuperate intacte. Muzeul are acum o nouă atracţie – turiştii se înghesuie să se fotografieze cu balconul şi fereastra prin care hoţii au dat lovitura.

Anchetatorii francezi nu au reuşit încă să se apropie de hoţii care au furat bijuteriile din celebrul muzeu parizian. Dar au adunat peste 150 de probe ADN de la locul faptei. Tâlharii ar fi plănuit să incendieze maşina folosită la jaf, dar nu au mai avut timp.

Sincer, cred că le-am dejucat planul pentru că nu ar fi lăsat niciodată astfel de dovezi. Procurorii susţin că au la dispoziţie şi imagini de pe camerele de supraveghere cu traseul spărgătorilor. Aproximativ o sută de anchetatori au fost mobilizaţi pentru căutarea suspecţilor care au acţionat după un scenariu de film.

Isterie turistică după jaf

"N-am mai văzut niciodată un colecționar de genul «Dr. No» care să comande jafuri în întreaga lume, asta e o ficțiune hollywoodiană", a declarat Christopher Marinello, director executiv Art Recovery Internațional.

"A fost ca un jaf suprem în mijlocul zilei. Aproape că suna ca un film. Exact ca într-un film", spun turiştii.

Chiar dacă autorii furtului vor fi prinşi, recuperarea pagubei este puţin probabilă. Dezmembrarea bijuteriilor îi ajută pe hoţi să le valorifice mult mai uşor.

"Dacă le lasă întregi, este practic imposibil să se protejeze aceste lucruri. Și de aceea nu credem că le vor lăsa întregi. Pot scoate pietrele din monturi. Le pot scoate din Franța, pot merge la Tel Aviv sau Antwerp. Sau chiar India, unde specialiștii vor tăia cu plăcere pietrele în pietre mai mici pe care le pot vinde și care vor fi complet imposibil de urmărit", a declarat Christopher Marinello, director executiv Art Recovery Internațional.

Jaful de la Luvru a declanşat o isterie turistică. Toată lumea vrea să filmeze şi să fotografieze colțul de clădire devenit celebru. Sunt organizate chiar şi tururi ghidate pentru turiştii curioşi.

"Tocmai am venit de la Londra şi vreau să văd dacă pot ajunge exact în locul în care s-a întâmplat.

Cred că s-a întâmplat ... chiar acolo". "Aceasta este Galeria Apollo şi acela este balconul prin care au avut acces în Luvru", spun turiştii.

Opt nestemate lipsesc: o diademă, un colier și un cercel din safire ale reginelor Marie-Amélie și Hortense; un colier și cercei din smarald din setul împărătesei Marie-Louise; o broșă relicvariu; diadema împărătesei Eugenie și broșa ei mare cu fundă în formă de corsaj.

