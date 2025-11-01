Bijuteriile furate de la Luvru au fost puse în vânzare pe dark web, partea ascunsă a internetului. O firmă de securitate din Israel a anunţat că i s-a oferit posibilitatea să cumpere o parte din prada de 88 de milioane de dolari, dar nu a primit acordul autorităţilor franceze. Până acum, şapte persoane au fost arestate în acest caz, iar doi dintre suspecţi au fost puşi sub acuzare oficial şi au apărut azi în faţa unui judecător.

Banda de hoți care a dat lovitura la Muzeul Luvru s-ar fi adresat companiei israeliene de securitate CGI Group, oferindu-i o parte dintre bijuteriile furate. Totul s-a întâmplat pe darknet, scrie BILD, citat de The Sun.

Zvika Nave, directorul CGI Group, spune că firma a fost contactată la doar cinci zile după jaf.

"O persoană care pretindea că reprezintă hoții ne-a trimis un mesaj prin site-ul oficial. Ne-a întrebat dacă vrem să negociem, dar numai prin darknet, și ne-a dat un termen de 24 de ore pentru a răspunde" a relatat Nave.

După acel mesaj, CGI a fost angajată de o persoană anonimă pentru a-i ajuta la identificarea hoților și a locației bijuteriilor. Nave a făcut publice inclusiv capturi de ecran ale discuțiilor purtate cu presupusa rețea de hoți.

"Avem bijuteriile. Suntem pregătiți să le returnăm. Nu există negocieri privind prețul și condițiile" i-ar fi scris presupuşii hoţi la data de 23 octombrie.

Zvika Nave a declarat că firma a acceptat să continue discuțiile. După mai multe verificări, au ajuns la concluzia că persoana din spatele mesajelor chiar avea acces la cel puțin o parte din prada furată.

"Am informat imediat autoritățile din Paris. […] A fost o șansă reală de a le recupera, dar s-a pierdut din cauza orgoliilor și întârzierilor administrative", a relatat Nave.

Totuși, investigația CGI nu a fost în zadar. Descoperirile companiei ar fi ajutat la identificarea și reținerea unor suspecți, arestați chiar săptămâna aceasta.

