Cinci români, condamnați pentru viol și trafic de femei în Scoția. Cum acționa gruparea

Membrii unei bande de români au fost condamnați la închisoare pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei în Scoția. Este vorba despre patru bărbați și o femeie care le ofereau victimelor alcool și droguri la petreceri, înainte de a le constrânge să participe la activități sexuale.

Mircea Marian Cumpănăsoiu (38 de ani), Remus Stan (35 de ani), Cătălin Dobre (45 de ani), Cristian Urlățeanu (41 de ani) și Alexandra Bugonea (35 de ani) au negat orice faptă, dar au fost condamnați în urma unui proces desfășurat la Înalta Curte din Glasgow.

Liderul grupării este Mircea Marian Cumpănăsoiu. Acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Ceilalți membri ai grupării au primit pedepse cuprinse între 8 și 18 ani de închisoare.

Cum își racolau victimele

Directorul unei organizații caritabile care luptă împotriva sclaviei moderne a declarat pentru Sky News că acest caz este "deosebit de șocant", deoarece victimele au fost "alese special din cauza vulnerabilităților lor".

"Infractorii cutreierau străzile din Dundee căutând femei care prezentau caracteristici pe care le știau ca fiind semne de vulnerabilitate și, pe baza acestora, le exploatau sexual într-un mod susținut și brutal", a precizat James Clarry, director executiv al organizației Justice and Care.

Inspectorul detectiv Scott Carswell a declarat pentru Sky News că banda le oferea femeilor alcool și droguri la petreceri, înainte de a le constrânge să întrețină relații sexuale, "lucru pe care multe dintre ele nu voiau să-l facă".

"Erau atât de dependente de droguri, încât știau că singura modalitate prin care le pot obține era să se implice în actele sexuale la care erau obligate să participe", a spus detectivul Scott Carswell.

Unele victime credeau că sunt iubitele membrilor grupării

Poliția Scoției a precizat că infractorii au fost arestați și acuzați în cadrul Operațiunii Recloir, lansată la sfârșitul anului 2021, având ca scop vizarea unei grupări suspectate de trafic de persoane în zona Tayside.

Inspectorul detectiv Scott Carswell a spus că multe dintre victime credeau că sunt iubitele bărbaților implicați și nu își dădeau seama că sunt "manipulate și folosite".

Detectivul crede că echipa sa a identificat toate victimele, însă nu toate au dorit să coopereze cu ancheta.

