Cine a făcut de fapt planul de pace în Ucraina: "A te pleca în fața Rusiei ar arunca lumea liberă în haos"

Președintele american Donald Trump nu a fost implicat în detaliile "planului de pace în Ucraina" elaborat de administrația sa, potrivit unei dezvăluiri făcute de The Washington Post. Gradul de implicare al lui Trump s-a limitat la a autoriza obținerea unui acord. "Vineri a fost haos total toată ziua, pentru că până și diferite departamente din Casa Albă nu știau ce se întâmplă. Este jenant", a declarat o sursă anonimă pentru publicația americană.

Oficialii americani și ucraineni au anunțat duminică, după discuțiile de la Geneva, că au convenit să modifice planul de pace criticat pe scară largă în Europa şi SUA ca fiind favorabil Rusiei. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegația americană, a respins afirmațiile potrivit cărora planul în 28 de puncte ar fi fost redactat la bază de partea rusă. Proiectul scurs în presă săptămâna trecută forța Ucraina să‑și reducă armata, să cedeze teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe în aproape patru ani de război și interzice prezența trupelor NATO în ţară. Oficialii americani au declarat că proiectul a fost între timp revizuit.

Rubio a declarat la Geneva că planul inițial era un document preliminar, care a primit "contribuții din ambele tabere". El a refuzat să ofere detalii despre ce modificări i-au fost aduse la Geneva: "Este un document viu, în continuă transformare. În fiecare zi, cu fiecare input, se modifică", a spus el. Diplomatul american a minimalizat și termenul‑limită dat Ucrainei să-l accepte, Ziua Recunoștinței, sugerând că ar putea urma noi negocieri. Sunt planificate discuții suplimentare în această săptămână, însă detaliile nu au fost făcute publice.

Din delegația americană care a discutat cu ucrainenii la Geneva au mai făcut parte emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner (ginerele lui Trump, care a contribuit anterior la un acord de pace în Gaza) și secretarul Armatei, Daniel Driscoll.

După întâlnire, Casa Albă a publicat o declarație comună în care SUA și Ucraina au caracterizat discuțiile de la Geneva ca fiind "foarte productive", menționând că acestea au dus la redactarea unui "cadru actualizat și revizuit". Cele două țări au reafirmat că orice acord viitor "trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă".

Într‑o declarație separată, Casa Albă a transmis că reprezentanții ucraineni au adus revizuiri și clarificări proiectului, iar principalele lor preocupări au fost abordate, precum "garanții de securitate, dezvoltare economică pe termen lung, protejarea infrastructurii, libertatea de navigație și suveranitatea politică". Între timp, Marea Britanie, Franța și Germania au formulat o contrapropunere care are la bază acest plan.

Cine şi unde a fost redactat planul de pace în 28 de puncte

Premierul polonez Donald Tusk a declarat duminică pe X că el și alți lideri europeni sunt gata să negocieze pe baza planului în 28 de puncte, dar "înainte să începem lucrul, ar fi bine să știm cu certitudine cine este autorul planului și unde a fost redactat". Potrivit The Washington Post, Ucraina nu a fost implicată în redactarea documentului care vizează viitorul său și care a fost trimis la Kiev joi de o delegație militară americană condusă de Driscoll.

Parlamentari americani și‑au exprimat îngrijorarea că propunerea, în varianta ajunsă în presă, ar putea destabiliza și mai mult securitatea globală, pentru că practic recompensează Rusia după invazia din 2022. Graba cu care Trump dorește ca acordul să fie semnat, chiar și cu riscul sacrificării intereselor americane și ucrainene, ridică și ea întrebări. "Cineva ar trebui să fie concediat pentru mascarada penibilă la care am asistat în ultimele patru zile. A afectat țara noastră, a subminat alianțele și i‑a încurajat pe adversari", a scris sâmbătă pe X congresmanul republican Don Bacon, sugerând o demitere a lui Witkoff.

Un grup de senatori a declarat sâmbătă seara la un forum de securitate din Canada că au discutat telefonic cu Rubio și au aflat că planul în 28 de puncte nu a fost, de fapt, inițiat de SUA. Senatorul independent Angus King a spus, citându‑l pe Rubio, că planul "nu reprezintă poziția administrației. Este, în esență, lista de dorințe a rușilor".

"Rubio ne‑a spus foarte clar că suntem doar destinatarii unei propuneri care a fost livrată unuia dintre reprezentanții noștri. Nu este recomandarea noastră. Nu este planul nostru de pace", a spus și senatorul republican Mike Rounds. Câteva ore mai târziu, Rubio a negat declarațiile senatorilor: "Propunerea de pace a fost redactată de SUA. Este oferită ca un cadru solid pentru negocieri în desfășurare".

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a calificat afirmațiile senatorilor drept "în mod evident false". În declarații separate, atât Departamentul de Stat, cât și Casa Albă au afirmat că planul "a fost redactat de Statele Unite, cu contribuții din partea rușilor și a ucrainenilor".

Originea planului scurs în presă săptămâna trecută a stârnit confuzii atât în Europa, cât și în SUA. Casa Albă a declarat că documentul a fost redactat de Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, emisarul Kremlinului. Duminică, congresmanul republican Michael McCaul a declarat că a vorbit cu Rubio și cu mai mulți senatori și că i s‑a transmis că planul este "un document american, cu contribuții din partea Ucrainei și Rusiei", dar a recunoscut că se pare că "inițiativa" le‑a aparținut lui Witkoff și Dmitriev.

McCaul, care a avut divergențe cu Trump pe teme de politică externă, a declarat la ABC că negocierile sunt în curs și că, în opinia sa, SUA este flexibilă în privința termenelor. "Cred că pentru 80% din acest acord se va găsi un consens la Geneva. Problema va fi reprezentată de cele 20% care conțin cele mai dificile puncte de negociat", a adăugat el.

Senatorul democrat Mark R. Warner a criticat dur planul inițial, despre care a spus că "prin comparație, până și concesiile lui Neville Chamberlain în fața lui Hitler înainte de Al Doilea Război Mondial par mai ferme". Potrivit acestuia, planul seamănă cu un set de " opinii rusești".

Președintele Trump nu s‑a implicat în detaliile planului de pace

Un oficial american a declarat pentru The Washington Post, sub protecția anonimatului, că președintele Trump nu s‑a implicat în detaliile planului. "Îi spui: 'Încerc să obțin un acord.’ iar el răspunde: ‘Perfect, vezi ce poți face’. Asta e nivelul lui de implicare… A fost haos total toată ziua (n.r.vineri) pentru că până și la Casa Albă, în diferite departamente, nu știau ce se întâmplă. E jenant" a comentat el.

Un oficial european a spus că Washingtonul părea "aproape luat prin surprindere vineri de tot acest episod. De obicei, când lucrurile sunt bine structurate, se simte altfel… Noi aveam senzația că Washingtonul a fost luat prin surprindere de acțiunile lui Witkoff".

Cei care aprobă modul de abordare al lui Trump susțin că timpul nu este de partea Ucrainei și că un acord ar proteja suveranitatea țării în fața armatei ruse mai numeroase, care continuă să cucerească teritorii. "Cei care vor să strice acest acord vor, de fapt, ca războiul să continue. Persistă iluzia că SUA au un stoc uriaș de muniție pe care îl pot trimite în Ucraina, că există un pachet magic de sancțiuni care va forța Rusia să se retragă și că Ucraina are capacitatea să câștige complet acest război. Nu este cazul. Ceea ce e constructiv este să analizăm realist unele dintre propunerile oficialilor americani", a declarat Dan Caldwell, fost oficial de la Pentagon.

Trump le‑a spus sâmbătă reporterilor de la Casa Albă că Zelenski are termen până de Ziua Recunoștinței să accepte planul sau "să continue să lupte cât îl ține inima", dar fără ajutor american. În privat, însă, administrația Trump a recunoscut că "nu tratează acest plan ca fiind oferta finală", a declarat o sursă apropiată negocierilor pentru The Washington Post. Washingtonul a transmis Kievului că "există loc de negociere", dar și că "amenințarea că va suspenda ajutorul american este cât se poate de serioasă".

Dincolo de întrebarea dacă echipa lui Trump poate ajunge la un acord cu ucrainenii și europenii înainte de expirarea termenului impus de SUA, Ucraina trebuie să convingă Casa Albă că Rusia, și nu Ucraina, trebuie să facă concesii de la ambițiile ei maximaliste.

"Orice formă de conciliere față de Rusia, ca agresor, și orice presiune asupra Ucrainei, ca victimă, este profund imorală și o insultă la adresa decenței umane. A te pleca în fața Rusiei înseamnă a renunța la valorile comune și a arunca lumea liberă în haos. O conducere americană puternică este singura speranță. O Americă intimidată nu va fi niciodată din nou mare. O Americă fără curaj nu va putea niciodată fi prima", au scris peste 50 de lideri europeni și ucraineni într‑o scrisoare adresată lui Trump în weekend.

