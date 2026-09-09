Cine este miliardarul obligat să-i plătească fostei soții 1,5 miliarde de $ la partaj. Suma este record

Un miliardar este obligat să-i dea fostei soții 1,5 miliarde de dolari după divorț, fiind cel mai scump partaj din istoria Coreei de Sud. Bărbatul este fondatorul uneia dintre cele mai mari companii de jocuri video din țară.

Un tribunal din Seul s-a pronunțat asupra celui mai scump partaj din istoria Coreei de Sud. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din industria jocurilor video trebuie să-i plătească fostei soții peste 2 trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Este vorba despre Kwon Hyuk-bin, fondatorul companiei de jocuri video Smilegate. Instanța a decis că acesta trebuie să-i transfere fostei soții o participație de 35% în companie, evaluată la aproximativ 2,5 trilioane de woni, și să-i plătească în plus 65 de miliarde de woni în numerar.

Suma depășește cu mult precedentul stabilit în cazul divorțului dintre președintele SK Group, Chey Tae-won, și fosta sa soție, Roh Soh-yeong. În acel caz, partajul a fost de 944 de miliarde de woni, adică 706 milioane de dolari.

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Cine este Kwon Hyuk-bin

Kwon Hyuk-bin a fondat Smilegate în 2002 și a transformat compania într-unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de jocuri video din Coreea de Sud.

Compania este cunoscută în special pentru CrossFire, unul dintre cele mai populare jocuri de tip shooter online din lume. Succesul Smilegate i-a adus lui Kwon o avere de ordinul miliardelor de dolari.

Tribunalul din Seul a estimat că averea lui Kwon ajunge la aproximativ 8,016 trilioane de woni, potrivit presei.

Fosta soție a cerut jumătate din companie

Fosta soție a lui Kwon, identificată în presa sud-coreeană doar după numele de familie, Lee, a cerut divorțul în noiembrie 2022. Ea a cerut jumătate din participația deținută de Kwon în Smilegate.

Lee a susținut că a contribuit la începuturile companiei și la administrarea acesteia, dar și că munca depusă în casă i-a permis lui Kwon să se concentreze asupra afacerii.

Instanța a admis în parte cererea și a stabilit ca ea să primească 35% din companie, plus 65 de miliarde de woni în numerar. Decizia reprezintă cea mai mare sumă acordată vreodată într-un partaj în urma unui divorț în Coreea de Sud.