Cine sunt câștigătorii și perdanții alegerilor din Ungaria, dincolo de granițe - Politico

După 16 ani, regimul lui Viktor Orbán la Budapesta a ajuns la final. Orbán și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Ungaria în fața contracandidatului său, Péter Magyar. Duminică seara, după ce toate voturile au fost numărate, Magyar părea să câștige 138 de locuri în parlamentul de 199 de locuri, o majoritate calificată care îi va conferi puteri extinse pentru a reforma Ungaria, scrie Politico.

"Maghiarii au spus astăzi 'da' Europei, au spus 'da' unei Ungarii libere", a declarat Magyar în faţa unei mulţimi entuziaste adunate pe malurile Dunării. În acelaşi timp, el a îndemnat susţinătorii lui Orbán din instituţiile statului să demisioneze.

Orbán a acceptat rezultatele într-un discurs, afirmând că partidul său, Fidesz, va "sluji ţara noastră şi naţiunea maghiară din opoziţie". Fidesz este pe cale să obţină 55 de locuri.

Însă Consecinţele votului de duminică se extind mult dincolo de graniţele Ungariei, scrie Politico.

Articolul continuă după reclamă

Câştigătorii

Liderii UE Ursula von der Leyen şi António Costa

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, António Costa, pot spune adio unuia dintre cei mai încăpăţânaţi lideri ai UE, care şi-a exercitat dreptul de veto asupra unor decizii cruciale ale Bruxelles-ului, inclusiv asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei.

Orbán a fost, de asemenea, unul dintre cei mai vocali adversari ai Bruxelles-ului, alimentând euroscepticismul în timp ce submina statul de drept în ţara sa şi se opunea în mod repetat legislaţiei UE, ceea ce a reprezentat o provocare directă la adresa capacităţii Comisiei de a-şi aplica regulile.

"Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O ţară îşi recâştigă drumul european. Uniunea devine mai puternică", a declarat von der Leyen la scurt timp după ce Orbán şi-a recunoscut înfrângerea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ucrainenii, dar nu în totalitate

Anul acesta, Orbán s-a opus acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina, convenit de liderii europeni, inclusiv de el însuşi, în decembrie 2025.

Ungaria şi-a retras aprobarea după ce importurile de petrol rusesc au încetat să mai curgă prin conductele Drujba care traversează Ucraina, fapt pe care Orbán l-a calificat drept o manevră deliberată a Kievului de a influenţa alegerile prin slăbirea economiei maghiare.

Ucraina are nevoie de finanţare pentru a continua să respingă invazia pe scară largă a Rusiei înainte de vară, când trezoreria sa urmează să rămână fără lichidităţi.

Preşedintele Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Magyar duminică seara. "Ucraina a căutat întotdeauna relaţii de bună vecinătate cu toată lumea din Europa şi suntem gata să ne intensificăm cooperarea cu Ungaria", a spus el, adăugând că Kievul este pregătit pentru "întâlniri şi o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor naţiuni".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Magyar doreşte să aibă relaţii bune cu Bruxelles şi va debloca probabil împrumutul. Dar este o victorie cu gust amar pentru Zelenski, întrucât viitorul prim-ministru a declarat că se opune trimiterii de arme sau bani maghiari la Kiev şi se opune accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE.

Magyar a promis că va supune această chestiune unui referendum, ceea ce ar însemna, de fapt, blocarea procesului, având în vedere sentimentul anti-ucrainean puternic din societatea maghiară, pe care trebuie să-l satisfacă pentru a-şi menţine sprijinul.

Tinerii maghiari

Sondajele realizate înaintea alegerilor indicau faptul că până la două treimi dintre maghiarii cu vârsta sub 30 de ani doreau plecarea lui Orbán.

Concertele-protest masive din Budapesta din perioada premergătoare alegerilor au atras sute de mii de tineri maghiari, mulţi dintre ei declarând pentru presa internaţională că vor părăsi ţara dacă Orbán va câştiga din nou.

Magyar le-a mulţumit tinerilor maghiari în discursul său de victorie, în timp ce mulţimi de tineri inundau străzile Budapestei sărbătorind rezultatul. "Vă mulţumesc că aţi readus speranţa, speranţa în schimbare", a spus el.

Jurnalişti şi medici

Jurnaliştii independenţi s-au confruntat cu o luptă dificilă în Ungaria, întrucât Orbán a preluat controlul asupra a 80% din mass-media din ţară. În ciuda acestui fapt, reporterii independenţi au devenit un factor decisiv în rezultatul final. Aceştia au dezvăluit modul în care guvernul Orbán a acţionat pentru a submina opoziţia prin intermediul serviciilor secrete ale ţării şi au obţinut detalii despre convorbirile telefonice dintre Budapesta şi Kremlin, în care se discutau chestiuni sensibile legate de UE.

Medicii vor fi, de asemenea, câştigători, întrucât Magyar a promis să crească investiţiile publice cu 1 miliard de euro pe an. Această promisiune vine după un deceniu de subfinanţare în sectorul sănătăţii, care a lăsat în urmă liste lungi de aşteptare, spitale dărăpănate, lipsă de echipamente şi, în cele din urmă, a provocat un exod al creierelor, a declarat pentru POLITICO preşedintele Camerei Medicale Maghiare, Péter Almos.

Guvernul lui Orbán a lansat în trecut campanii publicitare pe panouri care îi învinuiau pe medici pentru deficienţele sistemului.

Perdanţii

Donald Trump şi JD Vance

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, l-a vizitat pe Orbán la Budapesta în 7 aprilie pentru a-i susţine campania de realegere, lăudându-se că acesta va câştiga şi acuzând UE de amestec în alegeri. Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acordat lui Orbán cinci susţineri publice în ultimele şase luni şi a promis că Washingtonul va oferi Ungariei sprijin economic.

"Trebuie să-l realegem pe Orbán ca prim-ministru al Ungariei, nu-i aşa?", le-a spus Vance susţinătorilor Fidesz, în aplauzele entuziaste ale acestora, în timpul unui miting organizat într-un stadion de fotbal. Dar cuvintele de susţinere au fost în zadar, reprezentând o lovitură pentru Casa Albă, care şi-a pierdut acum aliatul cheie în Europa, pe fondul deteriorării relaţiilor transatlantice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oameni de afaceri şi think tank-uri legate de Fidesz

Reţeaua de think tank-uri conservatoare finanţate de guvernul Orbán este pe cale să-şi piardă fondurile de funcţionare. Printre acestea se numără Mathias Corvinus Collegium, think tank-ul condus de directorul politic al lui Orbán şi care face lobby pe lângă instituţiile UE la Bruxelles.

Oamenii de afaceri maghiari apropiaţi de Fidesz, care domină sectorul privat al ţării, inclusiv prietenul din copilărie al lui Orbán, Lőrinc Mészáros, şi ginerele său, István Tiborcz, riscă să-şi piardă accesul privilegiat la fondurile UE şi la contractele publice.

În discursul său de victorie, Magyar a declarat că va înfiinţa un "birou pentru restaurarea averii naţionale", în cadrul căruia avocaţi şi poliţişti vor investiga pentru a recupera bunurile statului şi a-i băga după gratii pe cei care au participat la acte de corupţie. "Nu vom mai fi niciodată o ţară fără consecinţe", a spus el.

Kremlinul

Preşedintele rus Vladimir Putin tocmai a pierdut un aliat valoros, şi o sursă cheie de informaţii din interior, chiar în inima UE.

În ultimele luni, presa maghiară şi internaţională a dezvăluit legături strânse între Budapesta şi Moscova, inclusiv convorbiri telefonice între ministrul de externe Péter Szijjártó şi omologul său rus, Serghei Lavrov.

Cei doi au discutat despre deliberările interne ale UE privind sancţiunile împotriva Rusiei, Szijjártó promiţând, se pare, că va împărtăşi documente europene confidenţiale prin intermediul ambasadei maghiare.

Dreapta europeană

Orbán, care a promis frecvent că va "ocupa" Bruxelles-ul şi va schimba instituţiile din interior, este figura-cheie a partidului de extremă dreapta "Patrioţii pentru Europa", care reuneşte partidele naţionaliste ale UE, precum RN din Franţa, condus de Marine Le Pen, şi Vox din Spania, condus de Santiago Abascal.

Înfrângerea lui Orbán reprezintă o pierdere şi pentru alte figuri de extremă dreapta din Europa, inclusiv pentru prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care pierde un aliat la masa negocierilor de la Bruxelles.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰