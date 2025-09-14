Colegul de cameră al ucigaşului lui Charlie Kirk ar putea fi cheia din spatele asasinatului

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind "pline de ură", iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.

Fiecare dintre cele şase surse familiarizate cu ancheta au declarat pentru Axios că anchetatorii cred că Robinson avea o relaţie amoroasă cu colegul său de cameră, un bărbat transgender, care dorea să devină femeie. Personalitatea acestui presupus amant rămâne neclară, dar el s-a arătat "extrem de cooperant". Sursele Axios, citate de news.ro, au declarat că anchetatorii au dorit iniţial ca informaţiile despre identitatea de gen a colegului de cameră să fie păstrate secrete, tocmai pentru că acea persoană este "extrem de cooperantă" cu autorităţile.

Colegul de cameră al lui Tyler Robinson cooperează cu autorităţile

Colegul de cameră era "consternat" de crimă atunci când a vorbit cu anchetatorii şi a împărtăşit mesajele electronice trimise de Robinson, a declarat una dintre surse. "Asta s-a întâmplat? Doamne, nu", a spus colegul de cameră, arătându-le apoi mesajele, potrivit sursei. Mesajele telefonice arătate anchetatorilor indicau că un expeditor numit "Tyler" menţionase că, după ce a tras, îşi înfăşurase puşca într-un prosop şi o ascunsese în nişte tufişuri lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc incidentul, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox într-o conferinţă de presă. Interlocutorul "Tyler" i-a spus, de asemenea, colegului de cameră, în scris, că puşca va trebui recuperată, a spus Cox.

"Este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson ştia multe şi nu a spus nimic după crimă, aşa că este oficial o persoană de interes şi cooperează", a spus un al doilea oficial. "Vrem să rămână aşa. Ce vrem să ştim este dacă altcineva avea cunoştinţă (despre împuşcături), înainte sau după", a spus sursa respectivă. Oficialii federali şi statali responsabili cu aplicarea legii examinează, de asemenea, grupurile de stânga din Utah pentru a vedea dacă aveau cunoştinţă în prealabil despre planurile presupusului trăgător sau dacă i-au acordat sprijin material după aceea. Axios a aflat că unul dintre aceste grupuri şi-a şters profilul de pe reţelele sociale după incidentul de la universitate.

Motivul şi ideologia politică a lui Robinson, în vârstă de 22 de ani, sunt subiecte intense de dezbatere online. Unii conservatori au insistat că este un radical de stânga dezechilibrat. Liberalii au ripostat, subliniind educaţia conservatoare a lui Robinson în Utah. Într-un interviu acordat vineri pentru Daily Mail, o persoană apropiată familiei a declarat că familia susţine mişcarea MAGA a preşedintelui Trump. "Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat", a spus ea.

Membrii familiei au declarat reporterilor că Tyler Robinson devenise ceva "mai implicat politic" în ultimii ani şi că îşi exprimase interesul faţă de vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem. Cox a spus că un membru al familiei Robinson le-a spus anchetatorilor că suspectul a avut recent o conversaţie în care cineva a spus că Kirk "răspândea ură şi era plin de ură". Dar din declaraţiile lui Cox nu a reieşit clar cine a făcut de fapt această afirmaţie. Activiştii LGBTQ au criticat presa pentru că au raportat în mod eronat, în orele care au urmat după împuşcături, că un cartuş găsit la locul faptei conţinea un mesaj legat de persoanele transgender.

Kirk, care a vizitat campusurile universitare şi i-a provocat pe studenţii progresişti să dezbată cu el sub un cort pe care scria "Dovedeşte-mi că greşesc", era un oponent declarat al operaţiilor de schimbare de sex pentru minori şi al sportivilor transgender care concurează în sporturile feminine. Potrivit FBI, muniţia găsită lângă puşcă conţinea mesaje de ură şi antifasciste. "Este clar pentru noi şi pentru anchetatori că era vorba de o persoană profund îndoctrinată de ideologia de stânga", a declarat guvernatorul Spencer Cox pentru Wall Street Journal, susţinând astfel opinia lui Donald Trump, care a denunţat responsabilitatea "stângii radicale".

Conform primelor informaţii, tânărul s-ar fi întors acasă după presupusa crimă

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, ar fi crescut într-o familie destul de conservatoare din Utah. A crescut în Washington, un oraş mic între munţi şi canioane. La fel ca mulţi tineri din regiune, a crescut în contact cu armele de foc şi vânătoarea. Mai multe fotografii îl arată împreună cu tatăl său. Era un elev bun şi fusese admis la Universitatea de Stat din Utah cu o bursă de 32.000 de dolari pentru patru ani. Cu toate acestea, potrivit universităţii, a rămas acolo doar un semestru şi s-a înscris apoi la un program de ucenicie în domeniul electric.

Conform primelor informaţii, tânărul s-ar fi întors acasă după presupusa crimă. Tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de FBI, i-ar fi cerut sfatul unui pastor, prieten al familiei, înainte de a-şi denunţa fiul autorităţilor. Ca o ironie a sorţii, cu puţin timp înainte de a fi împuşcat, un participant la dezbatere l-a întrebat, miercuri, pe Charlie Kirk: "Ştiţi câţi americani transgender au fost autori de atacuri armate în masă în ultimii 10 ani?". "Prea mulţi", i-a răspuns acesta.

