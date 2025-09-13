La trei zile de la asasinatul care a şocat America, anchetatorii trebuie să descifreze misterul: cum s-a transformat un adolescent premiant în cel mai căutat ucigaş. Tânărul de 22 de ani care l-a executat cu un singur glonţ pe activistul conservator Charlie Kirk în faţa a mii de persoane, era pasionat de arme de foc şi jocuri video cu împuşcături. Sideraţi, prietenii îl descriu, însă, drept un tip liniştit şi educat, fără înclinaţii violente.

Suspectul apare cu arma în mână în mai multe fotografii de pe reţelele de socializare. Prima a fost făcută când avea 12 ani. Tyler Robinson a crescut într-o familie în care ambii părinţi au permise de vânătoare, iar el şi cei doi fraţi ai săi au învăţat să tragă încă de mici. Alte poze îl arată la târguri militare, cu lansatoare de grenade în braţe sau când mânuieşte o armă de mare calibru. Pasionat de jocuri video cu misiuni speciale de armată, el a absolvit liceul cu media 10 şi a fost între cei mai inteligenţi 1% elevi din statul Utah. Părinţii i-au oferit o ghirlandă făcută din dolari pentru a sărbători momentul. Apoi a intrat la facultate cu brio.

Tyler a abandonat studiile după numai un semestru

Bucuria a fost de scurtă durată. Tyler a abandonat studiile după numai un semestru. A fost momentul în care ceva l-a schimbat. A început să aibă păreri politice radicale şi cu câteva seri înainte de crimă, a răbufnit în faţa părinţilor şi a început să îl critice pe Charlie Kirk, care avea să îi devină victimă. "A mai spus că Kirk era plin de ură și vorbea cu ură", a declarat Spencer Cox, guvernatorul statului Utah. Anchetatorii încep să descifreze motivele asasinatului cu ajutorul unor gloanţe găsite lângă arma crimei. "Inscripțiile de pe cele trei gloanţe nefolosite erau: 'Salut, fascisctule! Prinde!', 'Oh, Bella Ciao', 'Dacă citești asta, ești gay'", a declarat Spencer Cox, guvernatorul statului Utah.

Casa Albă i-a adus un omagiu lui Charlie Kirk. A publicat imagini cu activistul pe care l-a descris ca pe un patriot neînfricat şi o persoană care şi-a dedicat viaţa Statelor Unite.

