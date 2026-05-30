Fericirea nu trece mereu prin stomac! Mii de bucureşteni au găsit-o în zecile de petreceri de stradă care au avut loc astăzi în Capitală. Unii au început devreme. Nu era nici pranz când au început să danseze, să cânte şi să se delecteze cu aperitive italiene.

Reporter: Ne spuneţi şi nouă cum e dansul ăsta în stradă, aşa, de dimineaţă?

Femeie: Revigorant! Bate vântul, e foarte plăcut!

"Sara perche ti amo!", se aude pe străzile din Capitală.

Piaţeta italiană din Bucureşti a fost astăzi o lecţie de la dolce vita. A oferit trecătorilor muzică, dans, gustări din peninsulă şi conversaţii spumoase.

"Prosecco, pizza, muzică bună! Despre asta e Italia! Atmosfera e frumoasă, e o zi cu soare, sâmbătă, de ce să nu venim la o plimbare?", spune un cetăţean.

"Întotdeauna o mâncare bună îţi aduce aminte de perioada aia când nu aveai griji. Parcă se opreşte timpul în loc! Am zis să facem un meniu cu inspiraţie italiană. Şi tartele pe care le-am adus te duc cu gândul la Toscana, căci ce poate fi mai frumos decât să te pregăteşti, întâi cu sufletul, cu imaginaţia, să manifestăm chiar aici în Bucureşti!", explică Radu Darie, bucătar.

Nu departe de piaţeta veselă cu iz italian, festivalul Femei de Mătăsari a închis strada cu acelaşi nume pentru a lăsa loc concertelor, spectacolelor de teatru şi defilărilor de modă.

"Asta e o pasiune a mea. Acum, dau mai departe! Practic creez nişte spaţii de linişte în toată agitaţia oraşului! În Maramureş am găsit un olar, o roată şi o bucată de lut şi aşa am înţeles că România e casa mea.", explică Nadejda Iacubina, artist plastic.

"Strada Mătăsari s-a umplut de oameni, de foarte multă veselie şi artă - teatru, muzică, film, culoare mâncare bună, oameni cărora ne place să-i vedem în oraş şi să le spunem - salut, eşti prietenul meu!", spune Iulian Văcărean, organizator.

Nu traficul dă viaţă străzii Mătăsari în acest weekend, ci mai degrabă obiectele de artizanat şi hainele cu poveste pe care le găsim aici!

"Sacouri Sh, vintage, ne-am gândit că cea mai multă lână de calitate se găseşte în sacouri, dar ele sunt abandonate pentru că nu mai sunt la modă şi noi ne-am gândit cum să le dăm culoare şi o tentă de personalitate! Oamenii care caută lucruri sustenabile sau handmade vin mereu aici!", menţionează Andreea, designer vintage.

"Îmi place foarte mult toată atmosfera! Muzica, creatorii!", spune un cetăţean.

"Mi se pare foarte interesant!", adaugă un alt cetăţean.

Cine vrea să guste din bucuria unui weekend altfel o poate face şi mâine, de Rusalii.

