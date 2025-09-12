Antena Meniu Search
Un român şi un georgian au fost arestaţi la Milano, după ce poliţiştii au descoperit în casele lor o comoară ilicită.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 20:19

Peste 300 de kilograme de bijuterii şi lingouri de argint, 61 de mii de euro şi zeci de chei de la maşini şi locuinţe.

Procurorii cred că cei doi fac parte dintr-o bandă de spărgători şi vor să ceară pedeapsa maximă pentru ei.

Observator » Ştiri externe » "Comoara" găsită în casa unui român din Italia. Se crede că făcea parte dintr-o bandă