Un român şi un georgian au fost arestaţi la Milano, după ce poliţiştii au descoperit în casele lor o comoară ilicită.

Peste 300 de kilograme de bijuterii şi lingouri de argint, 61 de mii de euro şi zeci de chei de la maşini şi locuinţe.

Procurorii cred că cei doi fac parte dintr-o bandă de spărgători şi vor să ceară pedeapsa maximă pentru ei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰