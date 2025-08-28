Companiile aeriene vor creşterea vârstei de pensionare a piloţilor la 67 de ani. Motivul, deficit de personal

Asociația care reprezintă companiile aeriene la nivel global solicită Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), agenție ONU, să crească vârsta de pensionare a piloților de linie de la 65 la 67 de ani. Argumentul principal este deficitul de personal, în condițiile în care cererea pentru zboruri depășește numărul de piloți disponibili, conform Reuters, informează Agerpres.

Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) va analiza această propunere, care a fost criticată de principalele sindicate ale piloţilor americane, cu prilejul adunării sale generale, care va avea loc în data de 23 septembrie.

Regulile internaţionale interzic piloţilor cu vârsta de peste 65 de ani să zboare pe rutele internaţionale, şi multe ţări, inclusiv SUA, aplică aceeaşi regulă şi pe rutele interne.

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA), un organism care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, spune că majorarea vârstei de pensionare cu doi ani este un pas "prudent dar rezonabil şi care este compatibil cu siguranţa".

În continuare vor trebui să fie cel puţin doi piloţi în cabina de pilotaj la fiecare zbor, dintre care unul cu vârsta de până la 65 de ani, dacă celălalt pilot va avea o vârstă mai mare decât acest prag, a precizat IATA într-un document de lucru publicat pe site-ul ICAO.

În anul 2006, ICAO a majorat vârsta de pensionare a piloţilor de la 60, până la 65 de ani.

Principalele sindicate ale piloţilor din SUA s-au opus majorării vârstei de pensionare pe baza îngrijorărilor cu privire la siguranţă. Nu există suficiente date disponibile pentru a evalua în mod adecvat riscurile majorării vârstei de pensionare, a declarat purtătorul de cuvânt de la Allied Pilots Association (APA), Dennis Tajer, care este şi pilot pentru compania American Airlines. "Nu vrem să ne jucăm cu siguranţa în acest fel", a spus Tajer.

În 2023, sindicatele piloţilor americani s-au opus, cu succes, unei iniţiative sprijinite de transportatorii aerieni americani pentru a convinge Congresul să majoreze vârstei de pensionare a piloţilor, de la 65 la 67 de ani. Însă luna trecută un grup de congresmeni americani din ambele partide au cerut administraţiei Trump să sprijine eforturile internaţionale vizând majorarea vârstei de pensionare a piloţilor.

