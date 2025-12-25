Şi vedetele din întreaga lume petrec de Crăciun! Fie că în familie, fie că la munte, distracţia e una pe cinste! Donald Trump a vorbit la telefon cu copii din întreaga ţară. Senzaţie au făcut şi surorile Kardashian sau Heidi Klum, care a renunţat la lux şi a mers la patinoar!

De la reşedinţa lor din Mar A Lago, Donald Trump şi Melania au vorbit la telefon cu copii din intreaga ţară. Legătura a facut-o centrul american de comandă, care a monitorizat traseul lui Moş Crăciun, fiind o tradiţie de 70 de ani. Cuplul prezidenţial şi-a continuat apoi seara şi a luat parte la o cină specială de Crăciun.

Multe alte vedete au ales să sărbătorească departe de casă

Cântăreaţa Anitta a făcut furori pe pârtie cu mişcările ei. Tot la munte şi-a petrecut sărbătorile şi Kim Kardashian. Vedeta s-a echipat corespunzător, iar fanii abia dacă au mai recunoscut-o. Sora ei, Khloe, a ales să îl petreacă acasă, unde a gătit alături de fiica ei.

Articolul continuă după reclamă

Senzaţie a făcut şi Heidi Klum. Vedeta a împodobit bradul alături de cei dragi, după care a mers la patinoar, cu soţul ei.

Alte staruri nu prea au avut timp să se relaxeze. David Beckham a avut de muncă. Fostul fotbalist englez a tăiat un brad, pe care l-a şi decorat ulterior. Soţia sa, Victoria, a împărtăşit momentele pe reţelele sociale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰